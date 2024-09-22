Насправді чим простіший тренд, тим успішнішим він може бути. А якщо додати ще й нотку комічності, то можна досягти неабиякої популярності. Як стати частиною чергової новинки в тіктоці, дізнавайтесь у матеріалі Show 24.

Не пропустіть Цей тренд повторять навіть бабці й дідусі – про що йдеться

Спершу слід подумати над тим, яку життєву ситуацію чи історію могли б навести у приклад, вклавши її в одне речення. До слова, ось декілька варіантів, які користувачі уже використали у своїх роликах.

Коли усвідомила що… моє майбутнє у моїх руках;

Ти їй "привіт"… а вона тобі про свою прочитану книгу;

Вдома повної різної їжі… а я хочу мівіну.

Зазначимо, що можна використати лиш першу частину речення спочатку відео, а до наступного кадру додати світлину, щоб картинка логічного зв'язку знайшла своє продовження.

Активні юзери тіктока також використовують мемні картинки, обігрують власні світлини, діляться скриншотами з особистих листувань тощо. Двома словами – пробують креативити.

Коли підберете вдале речення, визначитесь із картинками, то розділяєте відео на дві частини з двома зображеннями та підписами й додаєте трек Heartbreak (Make Me A Dancer) [feat. Sophie Ellis Bextor] – Freemasons. Зазначимо, що можна поступитись загальним рамкам тренду при тому, залишаючи акцент на життєвих фразах чи ситуаціях.

До прикладу, можете переглянути відео інших користувачів, які уже встигли реалізувати власні ідеї.

Отож, який би варіант реалізації тренду не обрали, успіх залежатиме від оригінальності та здатності виділитись серед інших.

Що відомо про трек

Пісня вийшла у світ ще у далекому 2009 році. Її виконують британський дует Freemasons і співачка Sophie Ellis Bextor. Свого часу трек зміг піднятись на вершину хіт-параду Cool Cuts Airplay Chart, а відеокліп очолив танцювальний чарт MTV Dance.

Freemasons feat. Sophie Ellis-Bextor – Heartbreak (Make Me A Dancer): дивіться відео онлайн

До слова, тікток учергове довів, що хіти давніших років можуть стати справжнім підпалом сьогодення, адже саме їхнє звучання дозволяє не тільки завірусити тренд, а й надає другого дихання виконавцям і їхній творчості.