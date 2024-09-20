Тікток – це своєрідне поле творчості, де кожен може проявити талант, креативність й будь-які інші якості, які допоможуть у розвитку власних можливостей і самого каналу. Цього разу новий тренд став справжньою знахідкою для тих, хто любить простоту виконання, яка може принести мільйонні перегляди, пише Show 24.

Цікаво Трек Don't be so shy лунав із кожного куточка, а тепер став справжнім трендом: що про це відомо

Отже, щоб стати частиною тренду, слід повторити декілька простих рухів під пісню американського гурту Surf Curse – Disco. У відео можна станцювати самому або долучити своїх близьких чи знайомих.

Отож, якщо танцюєте в дуеті, то слід стати один напроти одного й зробити наступне: спершу опускаєте руки вниз, тоді підіймаєте вбік, а тоді – вгору. Після цієї комбінації легкими рухами пританцьовуєте, а на переході пісні знову повторюєте ті самі рухи.

Цей тренд простий тим, що не потребує монтажу, не потрібно вчити складні рухи, а просто слід провести гарно час і поділитись із цим з аудиторією.

Рекомендуємо подивитись, як інші користувачі реалізовували задум, можливо, саме ви зможете здивувати чимось оригінальним.

До прикладу, хтось навіть запросив до танцю бабусю, яка розтопила усі серця в тіктоці.

А дехто затанцював з маленькою дитиною, яка дуже сильно старалась зробити все, щоб було в її силах.

Деякі користувачі пішли ще далі й презентували танець цуценят.

Отже, яку версію не обрали б ви, вона буде по-своєму цікава, ексклюзивна та неповторна.

Що відомо про трек

Американський гурт Surf Curse, який створений у 2013 році, свого часу піддавався критиці, адже вважали, що команда працює під кліше, тобто весь час повторюється.

Справжню славу їм приніс трек "Freaks", який у 2020 році завірусився у тіктоці. У третій альбом увійшла пісня "Disco", яка стала провідною. Однак критики поставили невисоку оцінку композиції.

Surf Curse – Disco: дивіться відео онлайн

Але завдяки силі тіктока, трек отримав хвилю визнання, адже під нього вже зняли майже 2 мільйони роликів.

Якщо прагнете зняти дещо класне та те, що набере популярності, то цей тренд створений саме для вас.