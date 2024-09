Усе нове – добре забуте старе, тому користувачі тіктока прийшли у соцмережу з новим трендом під уже стареньку пісню Imany – Don't be so shy. Ідея тренду одна з найпростіших, однак популярність дуже швидко зможе зрости, пише Show 24.

Новий тренд – черговий виклик для тих, хто вже є зіркою тіктока, і для тих, хто хоче нею стати. Найголовніша порада – проявити максимальну щирість, яка є половиною шляху до успіху.

Отже, щоб стати частиною тренду слід запам'ятати декілька простих рухів. Щоб полегшити собі завдання, просто орієнтуйтесь під наступний куплет:

Take off my clothes

Oh bless me father

Don't ask me why

You're right You're right

Це допоможе зорієнтувати рухи, які відповідають згаданим рядкам. При звучанні першого речення слід доторкнутись до одягу, далі – скласти руки ніби до молитви, а потім жестом руки вказати "що так, ти дійсно маєш рацію".

Після цього грає мелодія без слів, тому настав час для виходу імпровізації. У цей момент ви маєте рухатись невимушено, щиро, так, як відчуваєте ритм. Не забувайте за міміку лиця. Легка усмішка точно не буде зайвою. Ба більше, до тренду можна залучити й друзів, які допоможуть розбавити атмосферу. За бажання, під час виконання рухів можете промовляти рядки з пісні. Зазначимо, що в тіктоці використовують ремікс треку Imany – Don't Be So Shy (Filatov & Karas Remix). Таке звучання має кращу динамічність і дозволяє відчути себе більш розкутим.

Пропонуємо переглянути декілька варіантів, які мають допомогти вибрати власний стиль і надихнути на створення креативного контенту.

Що відомо про пісню, яка стала справжнім хітом

Композиція належить французькій виконавиці Imany. У світ трек вийшов майже 10 років тому і його використовували як саундтрек до фільму "Sous les jupes des filles".

Imany – Don't Be So Shy: дивіться відео онлайн

Однак європейську славу пісня отримала завдяки реміксу, який посідав перші сходинки в одних із найкращих чартах різних країн.

Imany – Don't Be So Shy (Filatov & Karas Remix): дивіться відео онлайн

Тож, якщо хочете виблискувати на просторах тіктока, то цей тренд точно допоможе дійти до поставленої мети.