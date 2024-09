Танець виконували головні герої в передостанній частині циклу фільмів "Гаррі Поттер. Дари смерті. Частина I". У той час, коли над їхнім світом повисла справжня темрява, вони знайшли найменший шанс на промінчик світла та розради. До того ж осінь – той період, коли хочеться поринути у світ магії, тому за допомогою тренду це можна легко зробити. Як повторити легендарний танець, читайте в матеріалі Show 24.

Насправді не потрібно заучувати до деталей танець головних героїв, адже у фільмі він виглядає як імпровізація. Можна використати ключові елементи, але додати власні рухи.

Перекручування попід руку;

широкі кроки під рухи, які використовують для вальсу;

і що найважливіше – гарний настрій і щирість почуттів.

Суть тренду не полягає у копіюванні, а у власних відчуттях і готовності показати себе справжніх. Однак важливим елементом залишається пісня, яка створює відповідну атмосферу. Йдеться про Nick Cave & The Bad Seeds – O Children. Після того, як усе буде відзнято, слід накласти на відео згаданий трек і поділитись з аудиторією результатом.

Танець Гаррі та Герміони: дивіться відео онлайн

До прикладу, хтось пішов ще далі, й вирішив використати косплей батьків Гаррі – Лілі й Джеймса Поттерів. Вдалі образи, осіння атмосфера та максимальна схожість не просто підкорили тікток, а й стали натхненням для інших.

Хтось навіть втілив мрію дитинства й повторив декілька танцювальних елементів під час першого весільного танцю.

А комусь навіть вдалось станцювати у парку розваг поблизу славнозвісного Хогвартсу.

Або ж можна продемонструвати свої зусилля просто на відкритому повітрі під гарним вечірнім освітленням.

Яку інтерпретацію не обрали б, робіть завжди ставку на щирі емоції, які притягують глядача.

Що відомо про пісню

Трек вийшов у 2004 році та належить австралійській групі Nick Cave & The Bad Seeds. Композиція увійшла в 13 студійний альбом команди.

Nick Cave & The Bad Seeds – O Children (from Harry Potter & The Deathly Hallows): слухати онлайн

Цікавий факт, що хоч пісня датується 2004 роком, однак у фільмі вона грає по радіо у 1997 році. А сама Емма Вотсон, головна героїня кінокартин, зазначила, що у треку є дещо незвичне, й вона одразу зрозуміла, якого настрою хотів досягти режисер.

Тож зараз ідеальний момент для того, щоб зробити крок до світу чарів та вразити всіх своєю грацією, щирістю та магічністю.

Нагадаємо, що "Гаррі Поттер" – це британсько-американська серія кінофільмів, заснована на основі романів письменниці Джоан Роулінг про пригоди молодого чарівника. Загалом є 8 частин основної сюжетної лінії. Існують також 3 приквели, які розповідають про історію чарівного світу ще за довго до появи Гаррі Поттера.