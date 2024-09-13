Користувачі продовжують вражати своїми ідейністю та натхненністю та вже підготували новий тренд, який не залишить байдужими нікого. Що потрібно знати, щоб створити успішний ролик, дізнавайтесь у матеріалі Show 24.

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Секрет до успіху доволі простий. Суть полягає у тому, щоб обрати одну або декілька власних цитат чи думок, які відповідають вашій життєвій ситуації. До прикладу, наводимо декілька фраз/думок, які вже знайшли чимало однодумців.

"Худа, тому що годували не їжею, а "побачимо";

"Класно було б постаріти зі своїм чоловіком, але він вже і так старий";

"Факт 8684378 чим село відрізняється від міста: у селі ніхто не миє підлогу об 11 ночі";

"Знаю одне, на жінку, яка говорить "мені нічого не треба", у вас не вистачить грошей".

Якщо такі підписи відповідають і вам, то сміло можете їх використовувати, однак краще зробити акцент на новизні та оригінальності. Коли визначились із надписом, то потрібно подумати над головним кадром, адже він має відповідати контексту.

Тобто, якщо мова йде про їжу, то краще відзняти коротке відео за столиком, де є страва, якщо йдеться про чоловіка, то слід використати кадр із ним тощо. Отже, треба дотримуватись логічної концепції, щоб ролик мав відповідний вигляд.

Після цього додаєте трек Glee Cast – Survivor / I Will Survive і публікуєте відео.

Glee Cast – Survivor / I Will Survive: що відомо про трек

Зазначимо, що оригінальна версія композиції належить легендарній американській співачці Глорії Гейнор. У 1978 році світ почув пісню I Will Survive. За два роки трек відзначили премією "Ґреммі", а у 2000-х роках – віднесли до категорії найвеличніших пісень усіх часів, за версією видання Rolling Stone.

Gloria Gaynor – I Will Survive: дивіться відео онлайн

У 2021 році композиція отримала оновлене звучання та стала новим проривом.

Glee Cast – Survivor / I Will Survive: слухайте онлайн

Саме цю версію використовують для створення тренду. Якщо маєте натхнення та ідею, то не баріться із реалізацією, а ставайте на шлях успіху.