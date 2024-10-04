Що означають ці слова у контексті сексуальної орієнтації – читайте на Розваги 24.
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Значення цих слів
Вислів "гітара та палітра" використовується молоддю на позначення різних типів сексуальної орієнтації. Зокрема:
- "Гітара" символізує гетеросексуальні стосунки, тобто потяг до людей протилежної статі.
- "Палітра" використовується для позначення не гетеросексуальних відносин, тобто стосунків, де залучені люди з різними типами сексуальної орієнтації, як-от гомосексуали, бісексуали тощо.
Ці терміни з'явилися завдяки популярності сленгу у молодіжних колах та соцмережах і стали своєрідними символами для легшого спілкування на тему сексуальності та орієнтації.
Довідка. Сленг – це неформальна мова, яка часто використовується для полегшення комунікації в певних групах або середовищах. Він допомагає людям висловлювати свою приналежність до певної групи (наприклад, молодіжної субкультури чи професійного кола).
Додамо, що ці слова не є офіційними термінами, але слугують для швидкого та зрозумілого позначення орієнтації у невимушеній розмові.