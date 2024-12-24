Цікаві факти про вбрання Санти читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Різдвяний образ Санти зазнавав змін протягом століть, але перше "офіційне" костюмоване вбрання, яке подібне до сучасного вигляду, сформувалося у 19 столітті.

Уперше Санта в червоному костюмі з хутряною обробкою з'явився на ілюстраціях американського художника Томаса Наста в 1863 році для журналу Harper's Weekly. Саме він зобразив Санту як пухкого доброзичливого чоловіка в червоно-білому костюмі.



Зображення Санти 1930 року / Фото Bardsclothing

До чого тут Coca-Cola

Як не дивно, але компанія Coca-Cola у 1930-х роках сприяла популяризації цього образу. Ілюстратор Гаддон Сандблом створив серію рекламних зображень, які представили Санту у тому вигляді, який ми знаємо сьогодні: в яскраво-червоному костюмі, з білою бородою, круглим животом і добродушною усмішкою​.

Важливо, що навіть після більш ніж століття еволюції костюма, його оригінальна суть – дарувати радість і дива – залишається незмінною.