За даними Brobible, вже зараз його зріст складає 2 метри 13 сантиметрів.

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Чим займається майбутній рекордсмен

Наразі Джеремі Гоєр – молода зірка канадського баскетболу та учень сьомого класу. Він легко перемагає своїх суперників, без особливих зусиль блокуючи кидки та блискавично пересуваючись по майданчику.

Наразі юний спортсмен навчається за програмою Sport-Études у середній школі Жоржа Ваньє. Коли він вступить у коледж, то має всі шанси стати гравцем першого дивізіону.



Юний феномен навчається у середній школі Жоржа Ваньє / Фото з інстаграму jaygohier

Раніше у США 16-річний Ерік Кілберн-молодший з Гудріча встановив 2 світових рекорди за найбільші руки та ноги серед підлітків, довжина яких складає 23,2 та 34,5 сантиметри відповідно. Американець завжди виділяється з натовпу. У 14 років зріст школяра перетнув позначку у 2,08 метра, а це означало, що вже тоді він легко ставав в один ряд з гігантами американської баскетбольної ліги НБА.