Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток сторінку @jessejessejesse22.

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Річ у тім, що літак затримали, бо чекали чотирьох пасажирів.

Стюардеса сказала, що пасажири перебувають на літаку, що трохи затримується, тому ми почекаємо. Ніхто не стогнав. Коли через 20 хвилин вони сідали на борт, всі були дуже раді їх бачити,

– розповіла мандрівниця.

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Реакція соцмереж

Написавши про це у своєму тіктоці, Джессі отримала низку неоднозначних коментарів. Ось, які коментарі вони залишали:

"Обожнюю! Однак, якщо у вас пересадка в наступному пункті призначення? Через очікування цих людей ви самі можете запізнитися".

"Підтримую таке рішення, коли затримка не залежить від пасажирів, але якщо вони погано спланували свій час і думали, що зможуть приземлитися за 20 хвилин до зльоту, то я перепрошую".

"Одного разу я летіла рейсом, який затримали через 20 – 30 пасажирів, які запізнювалися, бо їм потрібна була термінова медична допомога. Люди на борту скаржилися й свистіли".

Довідка. За даними Комісії з безпеки зайнятості США, від 1 до 2% мандрівників пропускають свої рейси.