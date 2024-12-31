Принаймні так стверджує автор вірусного ютуб-каналу Science Channel. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб-сторінку.

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Автори каналу розповіли про процес приготування "готових бутербродів". Наразі є два типи приготування:

напівавтоматичний – частину інгредієнтів накладають кухарі вручну,

повністю автоматичний – від заготовлення хлібних скибок до фасування – виконують лише машини.

У 2022 році автори каналу Science Channel показали кадри одного з неназваних заводів у Британії, де працівники заводу залучені до всього процесу виготовлення готових сендвічів. Технологічний процес приготування таких перекусів показаний від моменту приготування інгредієнтів до фасування вже готової продукції.

Як готуються сендвічі: дивіться відео

Реакція соцмереж

Ці кадри набрали кілька мільйонів переглядів і викликали дискусію під опублікованим відео. Більшість користувачів соцмереж зізналася, що після побаченого "краще вдома зробити" улюблені сендвічі.

Я більше ніколи не буду брати таку їжу для себе,

– зізнався один із дописувачів.

Ще один користувач повідомив, що коли побачив "голі руки", і що на працівниках "немає гігієнічних харчових рукавичок", то передумав більше купувати такі сендвічі.