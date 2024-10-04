Реакцію соцмереж на цю подію зібрали Розваги 24.

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Що відомо про затримання керівниці МСЕК

Керівницю Хмельницького обласного МСЕК та її сина, який обіймає керівну посаду у головному управлінні Пенсійного фонду України у Хмельницькій області, викрили на незаконному збагачені.

У ДБР зазначили, що гроші знаходили практично в кожному куточку квартири – у шафах, шухлядах, нішах. А в її робочому кабінеті було виявлено 100 тисяч доларів США, а також:

низку підроблених медичних документів,

списки ухилянтів із прізвищами,

фіктивними діагнозами.

Найбільшого галасу наробило фото чоловіка фігурантки. На ньому він лежить на ліжку, на якому розкидані пачки з доларами. Дехто припустив, що від такого матраца спина точно боліти не буде.



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