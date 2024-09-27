Як пише The Mirror, це не на жарт обурило її і вона заявила, що вимагає справедливості.

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Чому жінку не пустили на літак

Марія мала сісти на рейс з Торонто до Далласа, однак після проходження контролю безпеки її не пустили на борт літака. Пасажирка переконана, що це сталося через її зовнішній вигляд та одяг, зокрема спортивний бюстгальтер і легінси, що підкреслювали пишний бюст.

Мене вигнали з рейсу через зовнішність. Будь ласка, припиніть дискримінацію – це огидно. Відчуваю себе приниженою настільки, що ви навіть не уявляєте. По-моєму, очевидно, що мене спровадили через мій одяг, бо я маю занадто відвертий вигляд,

– пояснила ображена модель.



Марія Магдалина не потрапила на борт літака / Фото Mary Sebastian Pickles Magdalene

Який вигляд має жінка

Відомо, що канадська модель витратила понад 150 000 доларів на косметичні процедури, зокрема на збільшення грудей і бразильську підтяжку сідниць. Підписники Марії у соціальних мережах засипали її словами підтримки: