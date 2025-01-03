Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Відомо, що інцидент з журналістом стався ще у 2019 році. Він пішов до одного з барів Британії, аби випити пиво. Оскільки на барі не було його улюбленого сорту "біттер", він попросив спочатку замість нього ель. Однак з наявного був лише пілснер, на який чоловік неохоче погодився.

Коли журналіст вирішив оплатити замовлення, то дістав картку, але вона не спрацювала. Він ще двічі намагався оплатити замовлення, і зрештою йому вдалося. І ось йому запропонували взяти чек, і він раптово погодився, хоча раніше ніколи не робив так.

Вона (барменка – 24 Канал) роздрукувала квитанцію та голосно промовила: "О ні!". Я запитав, що сталося, а вона продовжувала казати: "О ні!" Я насторожився. Вона показала чек мені, і там було видно, що вона зняла з мого рахунку майже 55 тисяч фунтів (майже 2,9 мільйона гривень). Я сказав: "О Боже, Ви збираєтеся це виправити, чи не так?",

– розповів журналіст.



Чоловік помилково заплатив за пиво 2,9 мільйона гривень / Фото Unsplash

Як вдалося вирішити цю ситуацію

Зрештою, розголос допоміг журналісту через банк скасувати цю транзакцію, але таке пиво він запам'ятав на все життя, адже фактично оплатив за нього половину своїх грошей за іпотеку на будинок.

"Зрештою ми повернули всі гроші, але це зайняло близько двох – трьох тижнів, і не всі прийшли відразу", –зізнався чоловік.

Пан Лейлор зізнається, що ця історія супроводжуватиме його все життя.