Галасюк: Надеемся, что в АП не будут тормозить подписание металлургического закона

Комитет Верховной Рады по промышленной политике в нынешнем созыве активно отстаивает интересы украинских производителей, в т.ч. металлургов.

Так, на прошлой неделе по предложению комитета Рада одобрила повышение пошлины на экспорт черного металлолома до 42 евро/тонну и продлила срок действия пошлины до сентября 2019 г.



О "подводных камнях" вокруг этой и других инициатив, направленных на поддержку украинской промышленности, в интервью МинПрому рассказал глава комитета ВР по вопросам промполитики и предпринимательства Виктор Галасюк.



– Виктор Валерьевич, насколько сложнее проходило принятие этого законопроекта по сравнению с предыдущим – о повышении пошлины на экспорт лома с 10 до 30 евро? Нет ли риска, что его подписание может опять затянуться в президентской администрации?



– Принятие подобных протекционистских промышленных законов всегда нелегкое дело. Это можно увидеть на примере других инициатив Радикальной партии: запрет на экспорт из Украины необработанного леса-кругляка, создание Экспортно-кредитного агентства, введение стимулов для новых производств через индустриальные парки, бесплатное присоединение промышленных предприятий к инженерным сетям, преимущество украинской продукции на госзакупках "Покупай украинское, плати украинцам". Одной правильного идеи мало – нужны хорошо скоординированные профессиональные действия по разработке и продвижению законопроекта.



Новый "металлургический" закон, инициированный нами с Олегом Ляшко и единомышленниками, получил широкую поддержку как в комитете ВР по вопросам промышленной политики и предпринимательства, так и в зале парламента. Учитывая, что мы пошли навстречу предложению парламентского большинства относительно срока действия закона (продление повышенной пошлины на 1 год вместо 3 лет) – мы надеемся, что в Администрации Президента не будут тормозить подписание закона.



Он в интересах украинских металлургов, промышленности и общества в целом. Это мощная "прививка" стабильности для курса гривны и цен в магазинах. Думаю, что такие законы вообще должны быть вне политической конъюнктуры.



– В комитетах ВР сейчас находится еще один "металлургический" законопроект, который касается "детенизации" ломозаготовки. Какие у него перспективы?



– Важная промышленная инициатива. Мы будем отстаивать скорейшее принятие этого закона парламентом. Надо дать возможность металлургам и заготовителям металлолома работать легально. По оценке экспертов, это будет приносить в бюджет почти 1 млрд грн. ежегодно.



– На заседании "круглого стола" при комитете промполитики 15 марта вы резко раскритиковали отдельных членов украинского Кабмина, публично отстаивающих интересы ЕС и настроенных против инициатив, способствующих защите украинской экономики. После этого градус сопротивления с их стороны как-то понизился?



– Да. Но, думаю, что они не изменили своих взглядов, а просто маскируются и пытаются действовать не так явно. Прикрываются высокопоставленными представителями ЕС и МВФ. Украинские чиновники же должны заботиться об украинских национальных интересах.



Однако видели ли вы выступления руководства МЭРТ в поддержку Промышленного пакета реформ или Антикризисного плана развития экономики РПЛ? Слышали ли вы от руководителей Минэкономразвития слова поддержки по бесплатному присоединению к инженерным сетям, индустриальным паркам, закону "Покупай украинское", пересмотру мандата НБУ, "металлургическому" закону или мораторию на экспорт леса-кругляка?



Премьер-министр, кстати, поддерживает ряд из этих инициатив. Но на уровне министерств мы видим саботаж и игру "в поддавки" со странами-конкурентами. Такое впечатление, что они работают на МВФ и грантодателей, а не на украинских граждан и производителей.



– Тогда же шла речь об отсутствии должного внимания к вопросам развития украинской промышленности со стороны Минэкономразвития, к компетенции которого сейчас отнесены эти вопросы. Есть ли какие-то изменения в позиции высокопоставленных чиновников после той критики?



– Это же была не ситуационная критика. Наши противоречия с руководством МЭРТ носят идеологический характер. У нас фундаментально противоположные позиции. Они "заточены" на кредиты МВФ, торговлю сырьем, приватизацию, подгонку международных рейтингов, выполнение "советов" грантодателей, поиск одобрения от иностранных дипломатов.



У нас другие приоритеты: развитие украинской промышленности, переориентация экспорта с сырья на готовую продукцию, привлечение в Украину инвестиций и создание производственных мощностей, экспортная экспансия и импортозамещение, масштабное создание рабочих мест и повышения доходов украинцев.



Для этого нужен качественно другой инструментарий, чем для привлечения паллиативной финансовой помощи, государственных займов и иностранных грантов. Поэтому дискуссия о целях и инструментах экономической политики продолжается. В видении целей разница тоже поразительна. Власть убеждает, что 2-3% экономического роста – это уже успех.



На самом деле, такие темпы приведут нас только на обочину европейской цивилизации и окончательно превратят в сырьевую колонию. Нам надо увеличивать экономику минимум на 8-10% ежегодно. Это вполне реально и позволит со временем достичь европейского качества жизни.



Но для этого нужны упорный труд и качественно другой инструментарий – Промпакет реформ и Антикризисный план развития экономики, которые мы с О.Ляшко и РПЛ предлагаем Президенту, парламенту и правительству. Ведь голыми руками небоскребы не строят!



– Еще один проблемный вопрос: создание Государственного экспортно-кредитного агентства. Есть ли у вас понимание, почему оно тормозится в правительстве? Можете сказать, в чем подводные камни данного вопроса?



– Мне кажется, это происходит из-за непонимания приоритетов, отсутствия профессионализма и зависимости от иностранных грантов. Правительство должно было создать ЭКА еще летом прошлого года, премьер-министр с самого начала поддерживал эту инициативу и неоднократно подчеркивал ее важность.



Однако в Минэкономразвития просрочили исполнение закона уже более чем на 320 дней. За это время украинский экспорт стал еще более простым и сырьевым. Высокотехнологичные экспортеры и государство теряют позиции, чиновники же беззаботно "осваивают" гранты, ездят по миру и делают селфи. Они ориентированы на процесс, а не на результат.



Профильное министерство не демонстрирует государственной позиции. Более того, чтобы оправдать свою халатность, бездействие или саботаж, руководство МЭРТ разработало проект изменений в закон об ЭКА и внесло его в парламент.



– О чем там идет речь?



– Хотят разрешить ЭКА поддерживать не только высокотехнологичные производства, но и экспорт сырья. Стремятся уничтожить инклюзивный принцип формирования руководства ЭКА путем ликвидации номинационной комиссии. Также пытаются убрать установленный законом предельный срок создания ЭКА, который они уже нарушили.



То есть пытаются опорочить закон об ЭКА и превратить учреждение в ручной механизм поддержки приближенных к власти и избежать ответственности за невыполнение закона. Конечно же, мы не дадим им этого сделать. Когда мы придем в правительство, быстро создадим Экспортно-кредитное агентство и будем системно поддерживать украинских производителей – экспортеров несырьевой продукции!



– Ранее ВР по предложению Кабмина освободила от уплаты НДС ввоз оборудования для модернизации производства в ряде отраслей промышленности. Есть ли данные о том, насколько это оказалось эффективным стимулом?



– Еще год назад мы с О.Ляшко и коллегами зарегистрировали в парламенте законопроект №6514 об обеспечении развития отечественного производства путем рассрочки уплаты налога на добавленную стоимость на импортное оборудование.



Он предусматривал 3-летнюю рассрочку уплаты импортного НДС на все производственное оборудование. Впоследствии нам удалось убедить премьера и властное большинство поддержать эту инициативу – при условии сокращения рассрочки до 2 лет. Соответствующая норма была внесена в Налоговый кодекс и заработала в этом году. Отзывы производителей очень положительные.



Фактически это беспроцентный гривневый кредит от государства тем, кто создает новые или расширяет существующие производства в Украине. Норма уже работает, производители различных отраслей получили реальную государственную поддержку для своих модернизационных программ.



По сравнению с тем, что было еще вчера, – это революция. Но на фоне того, что надо сделать, относительно наших планов – это еще очень мало. Мы, например, предлагаем еще более мощные инвестиционные стимулы через механизм индустриальных парков. Также инициировали законопроект "Покупай украинское, плати украинцам", который предоставляет преимущества украинской продукции при государственных закупках. Этот пакет законопроектов, кстати, уже принят парламентом в первом чтении.



– Кабмин на своем заседании 10 мая утвердил Стратегию возрождения украинского авиастроения на период до 2022 г. На ваш взгляд, это очередная декларация намерений, которые так и останутся на бумаге, как и все предыдущие программы – или есть надежды на ее реальное выполнение?



– На ближайшем заседании комитета ВР по вопросам промышленной политики и предпринимательства мы планируем заслушать Минэкономразвития по этому вопросу. Пригласили первого вице-премьера – министра экономического развития и торговли Степана Кубива. Заслушаем, тогда будем делать выводы.



Ранее проект Стратегии развития промышленности, разработанный МЭРТ, получил чрезвычайно критическую оценку производителей, экспертов и депутатского корпуса. Они сделали банальную профанацию. Надеюсь, что с Стратегией возрождения авиастроения ситуация иная.



Беседовал Игорь Воронцов

