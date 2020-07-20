У Харкові під час відкриття фотостудії на Харківському приладобудівному заводі імені Шевченка 20 липня загинула відома в місті фотографиня Галина Карацюба. Вона покинула огорожену для студії територію і зірвалася в шахту.

Про трагічну загибель Галини Карацюби пише місцевий новинний портал NewsRoom.

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Під час відкриття фотостудії Darkloft дівчина буцімто ослухалася заборони покидати визначені межі студії. Вона відійшла далеко за відгорожену територію, аби познімати. Тоді Галина зірвалася в шахту заводу, де й розбилася.

У Галини Карацюби залишилася неповнолітня дочка. В інстаграмі фотографині вже почали писати слова співчуття її рідним і близьким.

До слова, соціальна мережа Карацюби заповненя здебільшого її роботами, а ось фото з самою фотографинею дуже мало. На одному з небагатьох фото вона зображена ліворуч.

Щоправда, в цій історії все доволі неоднозначно. У соцмережах інші харківські фотографи пишуть, що дівчина не покидала межі студії, а впала в шахту саме на місці фотостудії.

Також студію звинувачують у тому, що там не дотримувалися жодних правил техніки безпеки. Ба більше, фотостудію зробили в аварійній будівлі заводу.

У поліції інцидент поки не коментували, але обіцяють зробити це дещо згодом – як тільки встановлять усі деталі інциденту.



Шахта на заводі, де загинула Галина Карацюба / фото NewsRoom