Галицькі теплові королі: як Дубневичі нагріли державу на мільйони

Днями детективи НАБУ затримали чотирьох працівників львівських фірм олігархів Дубневичів. Затриманих співробітників підозрюють в тому, що вони, виконуючи вказівки Дубневичів, завдали збитків державі майже на півтора мільярди гривень.

Як це сталося? Оборудка працювала так. Як відомо, бізнесмени-депутати Дубневичі контролюють дві ТЕЦ на Львівщині. А теплоелектроцентраль, або ТЕЦ працює таким чином: на неї заходить газ, який йде на підігрів води. Внаслідок підігріву, пара крутить турбіну, турбіна виробляє електрику. А залишки пари та гарячої води йдуть на обігрів житлових масивів поруч. Тобто ТЕЦ одночасно виробляє і електрику.

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Виявилося, що Дубневичі в 2013 році випросили у "Нафтогазу" 300 мільйонів кубів газу за низьким пільговим тарифом для того, щоб обігріти населення. Їхні підприємства отримали газ, виробили тепло і при цьому ще й купу дешевої електроенергії.

Але фірми Дубневичів продали цю електроенергію на енергоринку не за низькими пільговими, а за високими ринковими цінами. Антикорупційне бюро вважає, що норма прибутку при цьому склала не 5% дозволених Нацкомісією з регулювання енергоринку, а аж 60%. Так Дубневичі нагріли державу майже на 1,5 мільярда гривень.

Втім, оборудка, яка стала відкриттям для Дубневичів в 2013 році, олігархом Ахметовим практикувалося за багато років до того. Як ви знаєте, він контролює компанію "Київенерго".

Тіньовий прибуток Дубневичів від газових оборудок куди менше в порівнянні з тим, скільки за допомогою цієї ж схеми заробляв Ахметов в столиці. Хоча б тому, що "Київенерго" на рік спалювала вдвічі більше пільгового газу ніж дві ТЕЦ Дубневичів.

А практикувалася така ж схема в ахметівському "Київнерго" з 2010 по 2016 рік. Так що, донецький олігарх, на відміну, від львівських нагрів киян на 10 мільярдів гривень тільки на таких оборудках з блакитним паливом: спалючи дешевий газ і продаючи дорогу електроенергію. Втім, позаминулого року уряд ліквідував пільгові тарифи на газ і схема стала більше не актуальна. Але, щоб Ахметов не журився, під дахом вже цього президента для нього створили нову багатомільярдну схему викачування грошей із споживачів: "Роттердам+", про яку ми вже говорили тут, в "Праві на правду".



Ілюстрація нової схеми Ахметова та Порошенка

Через штучно роздуту собівартість тепла та електроенергії, сьогодні донецький олігарх вкупі з фінансистами Порошенка казково збагачується, щороку збираючи з енергоринку додаткові 15 мільярдів гривень. І як завжди буває з масштабними корупційними оборудками, їхні наслідки громадяни зрештою відчувають на собі особисто.

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Так, днями, Київський національний університет припинив навчання в своїх корпусах та аудиторіях. Студентів розпустили до весни. Причина – високі тарифи на тепло та електроенергію, які один з найстаріших вишів країни оплачувати більше не в змозі. Студенти університету і минулого року скаржились на собачий холод в аудиторіях і ледь теплі батареї, але цієї зими, виявилось, що університету імені Шевченка взагалі не по кишені опалення корпусів, тому студенти тепер навчатимуться вдома до 1 березня.

Урядовці одразу заявили, що щось придумають і знайдуть десь заначку, а в ній резервні кошти, щоб оплатити університету імені Шевченка тепло та світло взимку. Хоча насправді, можна було б зробити простіше: переглянути тарифи, виключити з них багатомільярдний корупційний заробіток олігарха і тим самим здешевити тепло та електроенергію.

Але хто ж з урядовців сперечатиметься з олігархом та оточенням президента? Простіше студентів розігнати по домівках. А може, взагалі, в тому університеті зробити якийсь торговий чи офісний центр? Не тільки витрачатись не треба, як на науку, а можна ще й добряче заробити на оренді. Бережіть тепло, бо в цій країні нагорі ще вдосталь людей, які хочуть на вас добряче нагрітися.