"Яєчний теракт": нащо справу "побиття" Барни розслідують 10 прокурорів та 5 слідчих

Ну майже як в часи Януковича нинішні правоохоронці взялися переслідувати затятих критиків влади. Генеральна прокуратура порушила кримінальне провадження проти активістів Автомайдану, які начебто завдали побої народному депутату від Блоку Порошенка Олегу Барні.

Влітку, коли громадськість вимагала під стінами Верховної Ради зняття недоторканості з народних депутатів Розенблата, Полякова та Дейдея, до протестувальників підійшов нардеп Барна. У Барни з активістами Автомайдану зав’язалася перепалка про причетність до корупції депутатів БПП.

Внаслідок перепалки депутат і справді постраждав.

Барна закинув активістам, що вони не є народом, щоб висувати якісь вимоги, натомість активісти віддячили нардепу курячим яйцем. Звісно, вчинок не дуже красивий, але навряд чи тягнув на кримінал.





Тим не менше, Генпрокуратура порушила кримінальне провадження за: "умисне нанесення побоїв народному депутату, тобто за насильство щодо державного діяча". За що передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на термін від чотирьох до семи років.

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Так, саме побої завдані курячим яйцем. Колись це вже було, пам’ятаєте? Де там той політик, якому теж спричинили побої курячим яйцем? Це ж Віктор Янукович!





При чому, ось що цікаво. "Яєчний теракт" проти Олега Барни стався ще в липні минулого року. Але, Генпрокуратура чомусь не квапилася реагувати на це. І порушила провадження проти Автомайданівців чомусь лише в кінці грудня.

І чомусь, одразу після того, як в грудні Автомайдан навідався в гості до розкішного будинку Генпрокурора Луценка і вивісив там ковдру Насірова на знак того, що Генпрокурор покриває корупцію.

При чому, коли активісти ознайомилися з матеріалами кримінального провадження, то з’ясувалося що яєчною атакою на Барну займається цілих десять прокурорів Генеральної прокуратури та п’ять слідчих Національної поліції. Така потужна слідча група сформована, цитую.

"Враховуючи особливу складність кримінального провадження" та необхідністю провести великий обсяг слідчий дій".

Хоча, вся складність провадження, є на відео і викладена самими автомайданівцями, ще й надто, ніхто з них не переховується ані від поліції, ані від прокурорів. Куди тим корупціонерам, сепаратистам чи бандитам. Ось справжні злочинці, на викриття яких кинуті чималі сили Генпрокуратури та поліції.

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При чому, якщо вчитатися в матеріали справи проти активістів, то схоже, що текст майже під копірку списали з іншої кримінальної справи проти активістів тільки в часи Януковича.



Пам’ятаєте той випадок? Тоді в 2013-му році протестувальники під Верховною Радою кинули сніжку в депутатку від Партії Регіонів Ірину Горіну. Вона заявила, що через це отримала струс мозку і закриту черепно-мозкову травму.





Міліція відкрила справу про хуліганство і звинуватила в цьому кількох опозиційних активістів. Втім, коли розпочалися судові слухання, сама постраждала Горіна на них жодного разу не з’явилася, через що суд, зрештою, справу закрив.



Після Євромайдану, здавалося, що подібні ганебні практики переслідування активістів правоохоронцями підуть в небуття. Тепер, виявляється, це була помилка. Що там далі у влади по списку? Тітушки? Викрадення людей? Розгін протестів спецпризначенцями? Подивимось, що нас чекатиме в останній рік каденції цього президента.