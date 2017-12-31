Який новорічний подарунок отримав Ахметов від оточення Порошенка

Не знаю, як ви, а олігарх Рінат Ахметов зустрічатиме новий рік в чудовому гуморі. Оточення президента Порошенка поклало йому непоганий подарунок під ялинку. Національна комісія, що здійснює регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг, підвищила тарифи на електроенергію для промислових споживачів з нового року на 10%.

За найскромнішими підрахунками, це може принести енергетичним компаніям Ріната Ахметова в наступному році не менше 10 мільярдів гривень. При чому, ці мільярди заплатите ви з власних кишень. Кожен українець скинеться олігарху по 250 гривень. Бо хоч підвищення ціни на електроенергію стосується бізнесу, а не населення, очевидно, що підприємства будуть змушені закласти підвищену ціну на електрику у вартість своєї продукції.

Зокрема, у хліб, що ви купуєте, ковбасу, проїзд на метро чи у трамваї, а також комунальні послуги. Наприклад, одразу після цього рішення наступною директивою комісія вже підняла тарифи на холодне водопостачання по всій країні. Оскільки електроенергія, як відомо, складає майже половину собівартості подачі холодної води до ваших помешкань водоканалами.

Ахметов та Порошенко

Нацкомісія підняла тарифи на електроенергію через скандальну формулу "Роттердам+". За нею вартість електроенергії прив’язана до світової ціни на вугілля в голландському порту. Комісія стверджує, що світові ціни на вугілля піднялися, разом з ними подорожчали і витрати на транспортування з Європи. Відтак, споживачі, готуйтесь платити більше, бо такий суворий закон ринку.

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Втім, як ви вже напевно знаєте, насправді підприємства Ахметова купують більшу частину вугілля зовсім не в Голландії, а в Росії чи в сепаратистів Донбасу. Відтак, ми значною мірою переплачуємо за вартість електроенергії донецькому олігарху. Бо сплачуємо європейську ціну за товар, який насправді виробляють зовсім не європейці, а росіяни чи мешканці окупованих територій. Останні, судячи з повідомлень у соцмережах, нерідко взагалі змушені працювати на шахтах окупованого Донбасу за продуктові набори.

Але будемо відверті, ми суттєво переплачуємо за електроенергію не тільки Ахметову. Бо з якого дива нинішня влада дозволила б донецькому олігарху просто так заробляти мільярди і при цьому самим нести репутаційні втрати через нього? З якого дива владі безкоштовно втрачати рейтинг через скандальні рішення про подорожчання електроенергії? Тобто Ахметов гребе мільярди, а влада жертвує безцінними залишками колишньої популярності задарма. Ви в це вірите? Звісно, ні.

Бо сьогодні комісія, яка регулює тарифи на електроенергію і яка виносить рішення про їх підвищення, повністю підконтрольна президенту Порошенку. Комісію очолює Дмитро Вовк – колишній менеджер корпорації "Рошен". Решта членів теж призначені президентом.

Два роки тому, одразу після вступу на посаду, пан Вовк стверджував, що ціна вугілля, закладена у вартість електроенергії, не може перевищувати тисячу гривень, бо все, що вище цього, – просто грабунок з боку Ахметова і обкрадання всіх споживачів України.

Дмитро Вовк

І ось днями Вовк затверджує вартість вугілля в енерготарифі в майже 3 тисячі гривень. І наче забувши про свої попередні заяви, стверджує, що таке трикратне збільшення собівартості на користь донецького олігарха – обґрунтоване та справедливе. То що ж сталося за ці два роки з паном Вовком? А сталося ось що.

Як виявилося, інвестиційна компанія ICU, яка обслуговує численні бізнеси Порошенка, скупила єврооблігації, які свого часу випустив енергохолдинг Ахметова ДТЕК. Всього в обігу було облігацій на 900 мільйонів доларів. І, за даними наших джерел, більша частина їх тепер перебуває в руках наближеної до Порошенка інвестиційної компанії.

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Відтак, оточення президента фактично стало співінвестором енергетичного бізнесу донецького олігарха. І після цього подивіться, як одразу добре пішли справи у холдинга Ахметова. Нацкомісія навесні 2016-го року вперше суттєво підняла тарифи на електроенергію, і вартість облігацій одразу поповзла в гору. І так кілька разів. На радість президенту та олігарху. Приносячи їм десятки мільйонів доларів тільки на вартості цінних паперів.

І це не враховуючи багатомільярдної виручки від підвищених тарифів на електроенергію, що тільки за цей рік склала 9 мільярдів гривень, а наступного року, з урахуванням останнього зростання, складе 19 мільярдів. Цифри якісь просто фантастичні. Але під Новий рік часто трапляються неймовірні речі.