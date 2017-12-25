Як генпрокурор Луценко розважається з тими, кого мав би тягнути за ґрати

Генеральний прокурор Юрій Луценко втрапив в чергову серйозну халепу. Міністр фінансів Олександр Данилюк закликав Луценка піти у відставку. Бо поки Міністерство думає над тим, як наповнити бюджет і повернути вкрадені з нього гроші, Луценко робить все, щоб крадії почувалися комфортно і не віддавали бюджету привласнені мільярди.

Нагадаю, перед цим Юрія Луценка випадковий перехожий помітив в компанії олігарха Ігоря Коломойського. Цим перехожим виявився український студент, який побачив в одному з кафе Амстердама знайомі обличчя.

Луценко зустрівся з Коломойським в Амстердамі

Український генеральний прокурор та український олігарх люб’язно спілкувалися і навіть не були проти того, щоб сфотографувалися. Коли ж, по поверненню на Батьківщину, генпрокурора попросили прокоментувати зустріч зі скандальним олігархом, Луценко заявив, що був в Нідерландах на медичному обстеженні і випадково, гуляючи вулицями Амстердама, зустрів Коломойського. Ну і як не поговорити з давнім знайомим, коли люди от так раптом зустрічаються десь на чужині?

Залишимо на совісті генерального прокурора те, що він чомусь не користується послугами української медицини і їде начебто на обстеження в Нідерланди. Проблема в іншому.

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Пояснення Луценка виглядали, як незграбна спроба відбрехатися і з іншої причини. Після того, як Коломойський та його бізнес-партнер Геннадій Боголюбов випоптрошили "Приватбанк" і ледь не довели його до банкрутства, з банку зникло понад 100 мільярдів гривень, які були виведені на рахунки структур Коломойського та Боголюбова. І Генеральна прокуратура стосовного цього порушила стос кримінальних проваджень.

І одне з цих проваджень – не лише про привласнення банківських коштів. У ньому йдеться про створення організованої злочинної організації самим Коломойським та його бізнес-партнером Боголюбовим з метою заволодіння багатомільярдними коштами.

Тож генеральний прокурор України, виявляється, замість того, щоб кликати на допомогу першого ліпшого голландського поліцейського і затримувати представника організованої злочинності, просто йде з ним пити каву. Ну нічого не скажеш, мужній і відданий справі у нас генеральний прокурор.

Дізнавшись про цю історію, міністр фінансів Данилюк, який намагається повернути виведені Коломойським кошти, виступив із закликом до Луценка подати у відставку. Оскільки, на його думку, те, що Генеральна прокуратура затягує розслідування справ проти Коломойського та Боголюбова, і посиденьки за кавою Луценка з Коломойським в Амстердамі – речі прямо пов’язані. Ну що тут можна сказати, дуже спостережливий у нас міністр фінансів. Бо про те, що прокурори перетворилися на бізнесменів, які торгують справами, ми, журналісти-розслідувачі, говоримо уже багато років поспіль.

І не вперше представники нинішньої влади ось так випадково потрапляють на очі разом з підозрюваними в масштабних крадіжках.

Пам’ятаєте це фото?

Кононенко і Злочевський вечеряють в одному з ресторанів Відня

На ньому права рука президента – народний депутат Ігор Кононенко – вечеряє в одному з ресторанів Відня разом із Миколою Злочевським – колишнім міністром екології та природніх ресурсів часів Януковича. І хоча Генеральна прокуратура підозрювала Злочевського в привласненні державних газових родовищ і в крадіжках бюджетних мільйонів, після цієї зустрічі у Злочевського життя почало поступово налагоджуватися.

Генпрокуратура згодом закрила проти нього кримінальні провадження в Україні, а ще направила в Британію листа, де місцевий суд заарештував 18 мільйонів доларів Злочевського за підозрою у відмиванні крадених коштів.

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Начальник слідчого відділу – такий собі Андрій Кравець – написав англійцям, що Генпрокуратура України вже докладно розібралася і більше претензій до Злочевського не має. Ну, лондонський суд подумав, якщо цим українцям гроші не треба, то чого англійці мають робити за українських прокурорів їхню роботу. І таким чином зняв арешт з грошей Злочевського.

А у прокурора Кравця, який дав англійцям відбій, ви будете не здивовані, раптом з’явилася велика квартира в одній зі столичних елітних новобудов.

Тож міністр фінансів Данилюк, знаючи, чим закінчуються такі здибанки українських прокурорів з підозрюваними, і почав вимагати відставки Луценка, щоб хоч якось врятувати провадження проти Коломойського від повного закриття. Адже у Генерального прокурора нещодавно син одружився. І йому, напевне, треба нове житло. І бажано в Лондоні, де у Коломойського чимало розкішної нерухомості. Тож слідкуйте за руками.

Міністр фінансів Олександр Данилюк

Не виключено, що незабаром Генпрокуратура оголосить Коломойського рятівником нації і свої звинувачення забере назад. А тесть Луценка, пенсіонер з Рівненщини, раптом купить новий шикарний маєток. І все це під чергові гучні заяви генпрокурора щодо перемоги над корупціонерами.