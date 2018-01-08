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"Гаманець Януковича" Курченко почав побоюватися за життя після гучної стрілянини у Москві, – ЗМІ

10:44, сьогодні 1618 Читать новость на русском
Сергій Курченко
Сергій Курченко / Getty Images

Опальний олігарх Сергій Курченко, який втік з України та наразі живе у Москві, посилив заходи щодо власної охорони після перестрілки, яка сталася на території елітного комплексу "Москва-Сіті" у листопаді 2017 року.

Про це повідомляє Al Jazeera з посиланням на колишніх водіїв підприємця.

Читайте також: Олігархи з оточення Януковича обдурили Україну брудною угодою на чималеньку суму, – Al Jazeera

Зазначається, що зараз кортеж бізнесмена складається вже з п'яти машин, а один із автомобілів обладнано глушником зв'язку з радіусом у 200 метрів.

Охороняють Курченка своєю чергою нібито бійці управління "А" центру спеціальних призначень ФСБ Росії.

Крім того, олігарх завжди цікавиться у своїх водіїв, коли він прибуде в те чи інше місце.

Зауважимо, що водії описують свого екс-шефа як неадеквата, гіперемоційного та агресивного, а свою колишню роботу називають найгіршою у світі.

У часи президентства Віктора Януковича Курченко керував компанією "Східно-європейська паливно-енергетична компанія" (СЄПЕК), яка займалася торгівлею скрапленим газом і нафтопродуктами, також його називають "гаманцем" режиму президента-втікача, оскільки фірми олігарха завдяки підтриммці з боку влади брали участь у багатьох угодах з відмивання грошей.

Нагадаємо, перестрілка в ресторані Crystal Ballroom у вежі "Око" комплексу "Москва Сіті" на святкуванні дня народження чеченського бізнесмена відбулася 17 листопада. Тоді було затримано близько 30 осіб. Раніше сайт "24" повідомляв, що до стрілянини може бути причетним Сергій Курченко.

Теги: Новини України Кримінальні новини Новини Росії Сергій Курченко Москва
Джерело: 24 Канал
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