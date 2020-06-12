В Україні хочуть ввести гарантований мінімальний дохід. Його отримуватимуть найменш забезпечені верстви населення. Розповідаємо, що це таке та як це вплине на соціальні виплати.

Що таке гарантований мінімальний дохід

Міністр фінансів України Сергій Марченко в ефірі проєкту "Право на владу" підтвердив, що уряд має намір створити гарантований мінімальний дохід. Що це таке – читайте у матеріалі 24 каналу.

Актуально В Україні з'явиться Гарантований мінімальний дохід: чи було це умовою МВФ

Це гарантована сума виплат від держави. У значення, якому його знають у світі, гарантований мінімальний дохід – це фінансова допомога всім повнолітнім громадянам у вигляді щомісячних фіксованих виплат. Особливістю такого доходу є:

сплачується напряму людині без оподаткування;

виплата не залежить від інших доходів людини;

неважливо чи людина офіційно працевлаштована, що відрізняє цю виплату від допомоги по безробіттю.

Проте в Україні розглядають дещо інший варіант гарантованого мінімального доходу. Не для всіх громадян, а лише для найменш захищених верств населення. Фактично це не гарантований мінімальний дохід, а просто ще одна соціальна допомога.

Як це працюватиме

Держава визначить коло осіб, які будуть отримувати гарантований мінімальний дохід. Вони будуть отримувати щомісячну допомогу. Розмір поки невідомий, лише те, що це буде більше, ніж мінімальна допомога безробітним (650 гривень) чи пенсія (1 638 гривень). Ймовірно допомога буде не вищою прожиткового мінімуму. З 1 липня його піднімуть до 2 118 гривень.

Українці, які отримуватимуть виплати, матимуть змогу шукати роботу без загрози втратити цю соцдопомогу.

Працює хто хоче, гроші отримують всі

В теорії ідея гарантованого мінімального доходу – це розподіл грошей між всіма громадянами аби вони самі вирішували чи хочуть вони працювати, чи хочуть певний час відпочити, чи, можливо, вступити на навчання. Мало країн можуть собі таке дозволити.

У Швейцарії у 2016 питання введення гарантованого мінімального доходу винесли на референдум. Мешканці проголосували проти гарантованого доходу розміром 2 418 доларів, оскільки боялися, що їм доведеться утримувати тих, хто не захоче працювати та зменшиться кількість охочих на низькооплачувані ручні роботи.



Напередодні референдуму у Швейцарії / Wikimedia Commons

Поки єдина країна, де гарантований мінімальний дохід виплачують всім – Іран. У 2011 країна запровадила гарантований дохід, щоб компенсувати витрати на воду, електроенергію, опалення, пальне. Уряд видав значні щомісячні виплати кожній родині: в середньому 29 відсотків середнього доходу сім’ї. Економісти виявили, що "програма не вплинула на пропозицію робочої сили відчутно". Програма все ще працює, пише Vox.

В інших країнах поки практикують виплати певним вибіркам населення, як хочуть зробити і в Україні.

Частині фінів щомісячно виплачують 560 євро. Безробіття це не знизило, але в опитуванні люди називали себе більш щасливими. Понад 2,3 мільйона іспанцям щомісячно виплачують 461,5 євро. В Алясці, США, мешканцям виплачують щомісячно 1-2 тисячі доларів, залежно від ринку нафти. Схожі експерименти в різний час проводили в Канаді, Німеччині та Нідерландах, але відмовилися від цього.

Важливо Тарифи на опалення та пенсійна реформа: яка справжня ціна траншу від МВФ

Які загрози несе гарантований мінімальний дохід

Гарантований мінімальний дохід впроваджують у високорозвинених країнах з профіцитом бюджету. Україна не належить ні до тих, ні до тих. Дефіцит бюджету становить майже 300 мільярдів гривень. Це антирекорд за всі роки незалежності. Щоб його покрити Україна запозичує гроші.

"Коли ми говоримо про мінімальний гарантований дохід, передбачається, що це базова величина, яку отримають всі громадяни країни незалежно від їхнього соціального статусу. Як правило, цей мінімальний дохід не оподатковується. Така виплата є гарантією високого споживчого рівня громадян країни. Дозволити собі це можуть країни, в яких високий профіцит держбюджету і доходи значно перевищують витрати, які вони в межах своїх зобов'язань мають. Звісно, це не про Україну. У нас хочуть всі соціальні виплати, які проводять за дуже великими програмами і часто взагалі ніяк не кореспондують, звести в один реєстр та об'єднати," – зазначає економічний експерт Олег Пендзин у коментарі 112-Україна.

Гроші на виплати цього гарантованого доходу компенсуються від будь-якого доходу, отриманого де-інде. Проте в України під час кризи немає зайвого доходу. У розвинених країнах, де запровадили схожу схему, гроші йдуть з профіциту бюджету. В України ж витрати перевищують доходи і це при тому, що криза лише починається. Тому звідки братимуть гроші – поки невідомо.

Експерт називає цю ініціативу не гарантованим мінімальним доходом, а радше об’єднаною системою соціальної допомоги. Це означає, що замість багатьох окремих пільг, буде лише цей гарантований дохід. Проте, поки його розміру не оприлюднюють, то важко передбачити чи це буде позитивним чи негативним для населення. Експерт Олег Пендзин вважає, що люди, які отримують кілька допомог (наприклад по безробіттю, субсидії та ще чогось) – лишаються у програші. Тобто після впровадження гарантованого доходу деякі українці навпаки отримуватимуть менше.

Справжня мета є зрозумілою: систематизувати пільги, запровадивши нову соціальну виплату, і докорінно переглянути критерії отримання виплати. У процесі перегляду часто ці критерії посилюються, а одержувачі різних виплат зрештою мають менше грошей на руках,

– вважає експерт.

Важливо Безробіття в Україні різко зросло: чи вирішать 500 тисяч робочих місць проблему

Як це вплине на рівень безробіття

Залежно від розміру допомоги, впровадження гарантованого мінімального доходу може мати два наслідки, пише соціологиня Ольга Пищуліна.

Якщо розмір допомоги малий – українці не боятимуться втратити цю допомогу (на відміну від допомоги по безробіттю) і шукатимуть роботу, оскільки цієї допомоги не вистачатиме на життя. Якщо розмір допомоги буде вищим прожиткового рівня – може виникнути ситуація, коли українці, що працюють будуть утримувати безробітних. Якщо розмір доходу буде достатнім для життя, то це може лише збільшити рівень безробіття і перекласти цей фінансовий тягар на українців, які працюють і сплачують податки.

Зазначимо, що в Україні стрімко зросло безробіття. Станом на 1 червня зареєстрували понад 510 тисяч безробітних. Фактична кількість сягає до 3 мільйонів.

Переваги та недоліки гарантованого мінімального доходу

Про те чи гарантований мінімальний дохід – це добре чи ні, дискутують у різних країнах вже десятиліттями. Саме тому, перш ні вводити його, країни тестують на малій вибірці людей. Ми зібрали основні переваги та недоліки провадження такого доходу.

Переваги

Науковці, що підтримують концепцію гарантованого мінімального доходу стверджують, що це більш ефективний спосіб подолати бідність, ніж давати вибіркові пільги в рамках соціального захисту населення. Гарантований дохід – це єдина система підтримки населення, яка працює більш ефективно та зменшує витрати на бюрократію. Про це пише Ольга Пищуліна, провідна експертка соціальних і гендерних програм Центру Разумкова.

Об'єднання всіх пільг в одну систему може зробити виплати прозорими та більш адресними. Тобто за правильного підходу, розподіл грошей в рамках однієї системи можуть зробити більш справедливим, ніж він є в рамках різних, не пов'язаних між собою програмах.

В теорії така програма сприяє зменшенню рівня безробіття, оскільки люди, отримуючи це дохід, можуть шукати роботу, яку хочуть без загрози втратити допомогу. Проте на практиці низки країн це виявилося хибною думкою.

Недоліки

Ліквідація стимулу працювати . Саме цього боялися жителі Швейцарії, коли на референдумі у 2016 їм запропонували введення гарантованого доходу для всіх громадян. Отримання такої допомоги навпаки може змусити людей звільнитися та перекласти утримання на інших.



. Саме цього боялися жителі Швейцарії, коли на референдумі у 2016 їм запропонували введення гарантованого доходу для всіх громадян. Отримання такої допомоги навпаки може змусити людей звільнитися та перекласти утримання на інших. Є інструментом перерозподілу утримання громадян з роботодавців на державу та може стати фактором суттєвого зменшення заробітної плати у працюючого населення.



Сприятиме подальшому розшаруванню суспільства.

Економічний паспорт українця від Зеленського

Схожу ідею до гарантованого мінімального доходу Зеленський пропонував ще раніше. Законопроєкт №2754 передбачає створення особистого рахунку для кожного українця, який народиться після 1 січня 2021 року і проживе наступні 18 років в Україні. Протягом 18 років на рахунку будуть накопичуватися гроші. А для цього пропонують залучити гроші від продажу українських корисних копалин у розмірі 1%. Кошти розподілятимуть порівну на рахунки.

Після повноліття українець матиме змогу використати ці гроші як захоче – держава його не контролюватиме.

Детальніше В Україні хочуть запровадити економічний паспорт: що варто знати

На якому етапі законопроєкт

У січні цього року законопроєкт надали депутатам для ознайомлення. У березні два комітети дали свої висновки щодо закону. Поки проєкт не внесли у порядок денний.