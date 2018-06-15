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"Гарна дружина" має терпіти насильство і догоджати: шокуючі відповіді українських чоловіків

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Жінка має терпіти насильство і догоджати: відповіді українських чоловіків
Жінка має терпіти насильство і догоджати: відповіді українських чоловіків / Фото з відкритих джерел

Більшість українських чоловіків вважають, що жінка має бути поступливою чоловіку, заробляти менше за нього і виконувати більшість хатніх обов'язків. Крім того, на думку 10% опитаних чоловіків, жінка має терпіти насильство для збереження сім'ї. У той час, як 18% респондентів погодилися з тим, що чоловік має право вдарити, або побити дружини, якщо дізнається про її зраду.

Це соціальне дослідження "Сучасне розуміння маскулінності: ставлення чоловіків до ґендерних стереотипів та насильства щодо жінок" провів Український центр соціальних реформ на замовлення Фонду народонаселення ООН за сприяння Міністерства соціальної політики. 

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Згідно з опитуванням, 70% українських чоловіків вважають, що "гарна" дружина має піклуватися про дім та готувати для родини. 63% опитаних вважають, що піклування про дитину є жіночим обов’язком.

66% чоловіків вважають, що жінка має догоджати чоловіку та відразу погоджуватися на інтимні стосунки, якщо той висловить таке бажання. 20% вважають, що жінка має бути цнотливою і не зловживати контрацепцією. 36% вважають, що жінка має слідкувати за попередженням вагітності.

Зазначається, що жінки в середньому витрачають на хатню роботу майже вдвічі більше часу, ніж чоловіки – 29 проти 15 годин. Із дітьми жінки в середньому проводять 49 години на тиждень, чоловіки – 22 години.

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Зокрема, шокувало соціальні мережі результати стосовно ставлення до постраждалих від сексуального насильства.

19% опитаних чоловіків вважають, що жінки власними діями провокують насильство проти себе. 23% вважають, що жінки самі хотіли, аби їх згвалтували. 33% впевнені, що коли жінка не чинить фізичного спротиву, не можна казати про згвалтування. 43% чоловіків вважають, що у випадку згвалтування слід розібратися, чи не була жінка нерозбірливою у сексуальних стосунках. 50% покладають провину на жертву сексуального насилля, якщо та була під впливом алкоголю чи наркотиків.

соціальне дослідження

Теги: LifeStyle Новини України Торгівля людьми дослідження Секс-скандал
Джерело: 24 Канал
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