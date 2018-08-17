Гассієву можуть зробити операцію після поєдинку з Усиком

Російський екс-чемпіон світу у важкій вазі Мурат Гассієв на даний момент проходить лікувальні процедури в Німеччині.

Про це повідомив тренер бійця Віталій Сланов, зазначивши, що можливо Мурату знадобиться операція.

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На жаль, перемоги бувають не завжди. Мурат підійшов до фінального двобою не в належній формі, проте він ще молодий і порадує нас своїми виступами і досягненнями. Зараз він перебуває в Німеччині і йому треба буде пройти лікування, процедури, можливо навіть операцію. У нього травма лівого плеча. Ми поки не говорили про його майбутнє. Як тільки Мурат оговтається від травм, ми обговоримо ситуацію, – повідомив Віталій Сланов.

Нагадаємо, уночі проти 22 липня у Москві відбувся фінал Всесвітньої боксерської суперсерії між українцем Олександром Усиком і росіянином Маратом Гассієвим. За одноголосним рішенням суддів перемогу здобув Усик.

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