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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

"Газпром" заявив про термінове розірвання контрактів з "Нафтогазом"

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"Газпром" заявив про термінове розірвання контрактів з "Нафтогазом" / ЕРА

Російський "Газпром" після поразки у Стокгольмському арбітражі оголосив про початок процедури розірвання контрактів з НАК "Нафтогаз".

Таку заяву зробив глава "Газпрому" Олексій Міллер, передає "Интерфакс".

"Газпром" змушений негайно почати процедуру розірвання контрактів з НАК "Нафтогаз України" на поставку і транзит газу в Стокгольмському арбітражі", – повідомив Міллер.

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Глава "Газпрому" додав, що рішення Стокгольмського арбітражу за контрактами "Нафтогазу" і "Газпрому" порушило баланс інтересів сторін. Тож продовження дії контрактів з українським "Нафтогазом" економічно недоцільно і невигідно для російського "Газпрому".

Арбітри аргументували своє рішення різким погіршенням стану української економіки. Ми категорично проти того, щоб нашим коштом вирішувалися економічні проблеми України,
– додав він.

Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російського монополіста "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту.

У "Газпромі" заявили, що не згодні з рішенням арбітражу Стокгольма за позовом "Нафтогазу" за контрактом на транзит газу та "будуть захищати свої права всіма законними способами".

Теги: Новини Росії Новини України Газовий конфлікт Газпром Нафтогаз
Джерело: 24 Канал
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