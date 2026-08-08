У Геленджику – сильні вибухи: у морі уразили ворожий танкер – яскраві кадри

У Геленджику, що в Краснодарському краї, 8 серпня було неспокійно. У місті гриміли вибухи, згодом стало відомо про ураження танкера у морі.

Про це повідомляють телеграм-канали Supernova+, Exilenova+ та російські ЗМІ.

Які наслідки вибухів у Геленджику?

Про вибухи у Геленджику почали повідомляти після 13:00 за київським часом. У мережі з'явилися фото із сильним димом.

Сильний дим у Геленджику 8 серпня / Фото з телеграм-каналу Supernova+

Згодом стало відомо, що під удар потрапив один із танкерів, що розташований у Чорному морі. В інтернеті також публікували фото з ураженнями, ймовірно, це був суховантаж.



У Геленджику був атакований танкер / Фото з телеграм-каналу Supernova+

Також з'явилося фото у кращій якості.



Уражений танкер у Геленджику 8 серпня / Фото з телеграм-каналу Supernova+

Окрім цього, вибухи також лунали у місті й на землі. OSINT-аналітики Supernova+ наголосили, що, ймовірно, напрям вибуху вказує на район військової частини №2156 та прилеглого військового полігону.

У зазначеному районі розташовані об'єкти Прикордонної служби ФСБ Росії, і навіть позиції РЛС/ППО. Попередньо, могла бути уражена установка С-300 або С-400.

Також у Геленджику могли вдарити по установці С-300/ С-400 / Фото з телеграм-каналу Supernova+

Також у мережі з'явилися відео, які, ймовірно, зняли через годину після атаки. Росіянин стверджує, що гасити танкер ніхто не поспішає, при цьому люди спокійно купаються на фоні судна, що палає.

Ситуація у Геленджику через годину після атаки: дивіться відео

Цікаво, що очільник Геленджика Олексій Богодистів повідомив, що у зв'язку з небезпекою атаки БПЛА та роботою ППО всі пляжі в Геленджику, Кабардинському та Дивноморському сільських округах закриті. Місцеві жителі також повідомляли про евакуацію із пляжів.

За даними російських ЗМІ, це перше подібне рішення місцевої влади – раніше під час оголошення безпілотної небезпеки, пляжі не закривали офіційно, а лише рекомендували відпочивальникам залишити відкриті території.

У Краснодарському краї тим часом оголошували про небезпеку безпілотників.

Понад те, телеграм-канал Supernova+ писав, що поблизу Туапсе було атаковане ще одне вороже судно.



Ще одне вороже судно могло бути уражене у Туапсе / Фото Supernova+