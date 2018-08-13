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Гендиректор 1+1 прокоментував участь Оксани Марченко у шоу "Танці з зірками"

3150 Читать новость на русском
Оксана Марченко
Оксана Марченко / Фото з відкритих джерел

Генеральний директор телеканалу 1+1 Олександр Ткаченко прокоментував участь дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко в шоу "Танці з зірками".

Про це Ткаченко написав на своїй сторінці в Facebook.

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Нагадаємо, Оксана Марченко підтвердила свою участь у новому сезоні шоу "Танці з зірками". Після чого команда телепрограми "Телевізійна служба новин" телеканалу "1+1" публічно висловила незгоду з рішенням керівництва щодо цього.

Гендиректор зазначив, що Медведчук "був і залишається ворогом країни, але його дружина – за це не відповідає".

Крім того, Олександр Ткаченко наголосив, що канал має право вирішувати, кого запрошувати у розважальне шоу, а кого ні.

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Забороніть торгівлю з Росією, спільні проекти в кіно і ТБ, - для початку, тоді ми і будемо діяти за законом. З великим задоволенням, до речі! Тому що не віримо в мультикультурні серіали з країною, яка на нас напала,
– написав медіаменеджер.

 

 

Теги: Новини України LifeStyle Скандал ЗМІ
Джерело: 24 Канал
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