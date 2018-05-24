Гендиректор УНЛ: Наша компанія орієнтована на підтримку соціальних та культурних проектів

"Українська Національна Лотерея" завжди орієнтована на участь в благодійних, соціальних і культурних проектах, які важливі для українського суспільства.

Про це заявив генеральний директор УНЛ Андрій Бочковський під час церемонії нагородження національної музичної премії "Золота Жар-птиця". генеральним спонсором якої виступила "УНЛ".

Нагородження премією "Золота Жар-птиця" у 12 номінаціях відбулося 19 травня у Національному палаці мистецтв "Україна". У номінації "Співак року" переміг Олег Винник, співачкою року стала TAYANNA. Кращим поп-гуртом журі назвало "DZIDZIO", рок-гуртом – "Антитіла", а інді-гуртом року став "КADNAY".

Як відзначив Андрій Бочковський, повернення проекту після тривалої паузи було організовано на високому професійному рівні.

"Ми вважаємо підтримку української музики вкрай необхідною. І готові надати свою посильну допомогу в популяризації українського музичного продукту. Це була наша перша співпраця з групою каналів М1/М2, ми отримали масу задоволення від співпраці при підготовці проекту і сьогоднішнього заходу. Дуже хочеться вірити, що з року в рік премія "Золота Жар-птиця" буде користуватися великою популярністю і стане подією року для українського шоу-бізнесу".

Як повідомлялося, власник "УНЛ", британський бізнесмен Майкл Джон Фогго на зустрічі з організаторами "Золотої Жар-птиці" заявив, що його компанія налаштована підтримувати соціально значущі проекти. "Я радий, що у нашої компанії завдяки співпраці з премією "Золота Жар-птиця" є можливість зробити свій внесок у розвиток української культури", — зазначив Фогго.

Раніше власник УНЛ у своєму інтерв’ю "РБК-Україна" спростував повідомлення в українських ЗМІ про те, що бенефіціарами УНЛ є українські політики Олександр Третьяков, Гліб Загорій, бізнесмен Борис Ложкін, а у Третьякова є опціон на придбання частки компанії.

"Я не знайомий ні з ким з цих людей. Так, я бачив деякі статті в українських ЗМІ, де стверджувався подібний нонсенс. Хочу підкреслити: я не пов'язаний і не можу бути пов'язаний з українськими політиками. І, до речі, зараз юристи УНЛ проводять роботу щодо всіх цих неправдивих публікацій. Наприклад, в деяких медіа стверджувалося, що компанію намагалися захопити рейдерським шляхом. Але напередодні придбання я, зрозуміло, перевіряв за допомогою юристів абсолютно все, що стосується УНЛ, і можу запевнити, що інформація про рейдерське захоплення – неправда. Інформація про наявність у когось опціону на придбання частки УНЛ – теж абсолютна вигадка. Проведений фінансовий і юридичний аудит показав, що не існує ніяких прав третіх осіб та інших обмежень щодо переходу компанії в мою власність", – підкреслив він.