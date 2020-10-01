У свіжому випуску "Є питання" за 1 жовтня – Фокін вкотре заявив, що він не бачить доказів агресії Росії – з ТКГ усунули. Генерал Збройних Сил України Сергій Кривонос у ексклюзивному інтерв'ю детально пояснив, чому участь Фокіна в політичному житті є небезпечною.

Також у випуску "Є питання" на 24 каналі: Сергій Кривонос розповів, що РФ цікавить розташування військових баз на території Криму. Це стосується колишньої військової бази зберігання ядерних боєприпасів. Генерал Збройних Сил України зазначив, що США зацікавлені у розвитку і створенні авіаційних морських та сухопутних баз на території України.