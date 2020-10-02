Мер Харкова Геннадій Кернес понад два тижні проходить лікування в німецькій клініці "Шаріте". У п'ятницю, 2 жовтня, він здав негативний тест на коронавірус. Це може означати одужання від хвороби, але щоб бути впевненим точно, потрібно здати ще один тест.

Про негативний тест на COVID-19 Геннадія Кернеса повідомив його друг і відомий харківський бізнесмен Павло Фукс у своєму телеграмі.

До слова Смерть Кернеса – фейк: Харківська мерія спростувала чутки про стан міського голови

Новини хороші. Сьогодні Геннадій Адольфович отримав негативний тест на COVID-19. Сподіваємося, що через тиждень він передасть усім вітання,

– написав Фукс.

До свого посту він прикріпив фото цивільної дружини Кернеса Оксани Гайсинської. Вона щойно вийшла з палати харківського мера й навіть не встигла позбутися захисного костюма.

Сам Кернес поки в соціальних мережах про свою перемогу не розповідав. Нічого на цю тему не повідомляла й Харківська міська рада. Мовчить й Оксана Гайсинська.

Коротко про перебіг хвороби Кернеса: