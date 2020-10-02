Геннадій Кернес, схоже, одужав від коронавірусу
Мер Харкова Геннадій Кернес понад два тижні проходить лікування в німецькій клініці "Шаріте". У п'ятницю, 2 жовтня, він здав негативний тест на коронавірус. Це може означати одужання від хвороби, але щоб бути впевненим точно, потрібно здати ще один тест.
Про негативний тест на COVID-19 Геннадія Кернеса повідомив його друг і відомий харківський бізнесмен Павло Фукс у своєму телеграмі.
До слова Смерть Кернеса – фейк: Харківська мерія спростувала чутки про стан міського голови
Новини хороші. Сьогодні Геннадій Адольфович отримав негативний тест на COVID-19. Сподіваємося, що через тиждень він передасть усім вітання,
– написав Фукс.
До свого посту він прикріпив фото цивільної дружини Кернеса Оксани Гайсинської. Вона щойно вийшла з палати харківського мера й навіть не встигла позбутися захисного костюма.
Сам Кернес поки в соціальних мережах про свою перемогу не розповідав. Нічого на цю тему не повідомляла й Харківська міська рада. Мовчить й Оксана Гайсинська.
Коротко про перебіг хвороби Кернеса:
- початок вересня – Геннадій Кернес захворів на коронавірус,
- 10 вересня – Кернеса госпіталізували в місцеву лікарню,
- 14 вересня – стало відомо, що мер Харкова захворів на коронавірус. Того ж дня повідомили, що він перебуває в комі,
- 15 вересня – Кернес опублікував допис у фейсбуці, де подякував за підтримку. Своїм дописом він дав зрозуміти, що він не в комі,
- 16 вересня – стало відомо, що Геннадія Кернеса перевезуть у німецьку клініку "Шаріте";
- 17 вересня – Павло Фукс розповів, що Кернес вже в Німеччині. З'явилася інформація, що мера Харкова готують до операції. У нього осі двостороннє запалення легень, а стан – стабільно важкий,
- 18 вересня – стан здоров'я Кернеса дещо покращився,
- 24 вересня – у своєму лікуванні Геннадій Кернес почав упевнено прогресувати, все йде до одужання,
- 1 жовтня – з'явилася інформація про смерть харківського мера, але з ненадто надійних джерел,
- 2 жовтня – інформацію про смерть Кернеса спростувала Харківська міська рада.