Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зауваживши, що візит Гутерреша до Росії – ганебна подія. Немає жодних виправдань, навіщо йому їхати до країни-агресорки.

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Гутерреш толерує війну

Як наголосив Клочок, у статуті ООН чітко прописано, що організація має запобігати війнам у світі. Натомість Гутерреш їде на саміт БРІКС, частина учасників якого вже ведуть війни або активно до неї готуються. У цьому контексті варто пам'ятати про військові навчання Китаю поблизу Тайваню.

У такий спосіб Гутерреш легітимізує воєнні дії та воєнні злочини країн, які входять до БРІКС. Не буду за всю організацію говорити. Хай Гутерреш скаже, що тепер ООН – це організація не за мир, а за війну. Тоді все стане зрозумілим,

– сказав Клочок.

На жаль, зараз ООН перебуває в глибокій кризі. Про які ефективні рішення можна говорити, якщо в Радбезі перебувають і Росія, і Китай. Було б добре, якби на майданчиках ООН почалися хоча б дискусії щодо недоречності візиту Гутерреша до Росії. Але поки цього немає.

Цікаво, що Гутерреш не поїхав на Глобальний саміт миру, який Україна організувала у червні 2024 року. А свій візит до Росії команда генсека ООН виправдовує тим, що це "стандартна практика", а його позиція щодо війни в Україні є незмінною.