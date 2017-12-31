Генсек ООН звернувся із новорічним привітанням і попередженням для світу
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш звернувся до світу з нагоди Нового року. Зокрема він висловив "сигнал тривоги для нашого світу" у своєму привітанні, опублікованому прес-службою представництва організації в Україні в YouTube.
У своєму зверненні він наголосив на головних проблемах року, що минає, та окреслив нагальні проблеми року прийдешнього.
Так, за словами генсека ООН, він "не звертається із закликом, а звертається із попередженням – сигналом тривоги для нашого світу".
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На жаль, докорінним чином світ пішов у протилежному напрямку. Конфлікти загострились та з'явилися нові загрози. Глобальне занепокоєння щодо ядерної зброї є найсерйознішим із часів "холодної війни",
– заявив Гутерріш.
Він констатував, що у світі зростає нерівність, порушуються права людини, посилюються націоналізм та ксенофобія. У зв'язку з цим він закликав до єдності як до єдиного шляху подолання проблем.