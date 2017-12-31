Є три варіанти розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі, – Ващиковський
Польща та чимало країн не можуть погодитись на пропозицію Кремля, щоб у місії не було країн НАТО і "керівництво" ОРДЛО стало суб’єктом діалогу.
Про це заявив глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський в інтерв'ю РАР.
"Перший варіант передбачає започаткування миротворчої операції, яка відрізала б Донбас від України. На цю концепцію, скоріше за все, не погодиться Київ, оскільки це призведе до довготривалого від'єднання східних регіонів від України", – заявив Ващиковський.
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За словами міністра, другий сценарій полягає у започаткуванні роботи миротворчої місії на російсько-українському кордоні.
Але на цей варіант, ймовірно, не погодиться Москва, оскільки це означало б позбавлення сепаратистів російської допомоги і підтримки,
– пояснив він.
Щодо третього сценарію, то Росія наполягає, щоб місія ООН була об'єднана з місією ОБСЄ і своїм моніторингом покривала весь Донбас. Але цей сценарій буде складно реалізувати через масштаби – це вимагало б багатотисячної операції.
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