19:35
31 груд 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Собачі експерименти в Росії. Привіт Навальному з того світу
Вєсті Кремля
17:42, 30 грудня
Вєсті.UA. Жир. Подайте на президентство. Троянський кінь у спідниці
Вєсті.UA
18:34, 30 грудня
Викривачі в небезпеці: куди зникла справа, ініційована Соломатіною
ЦРУ
08:20, 27 грудня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, сьогодні
Згадати Все. Новорічні традиції
Згадати все
23:39, 28 грудня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Широкомасштабного наступу Росії не буде, – військовий експерт назвав причини

11:10, сьогодні 3040 Читать новость на русском
Широкомасштабного наступу Росії не буде
Широкомасштабного наступу Росії не буде / Фото з відкритих джерел

Конфлікт на Донбасі триватиме. Однак є фактори, що втримають Росію від широкомасштабного наступу на Україну.

Про це заявив висловив російський військово-політичний експерт, що живе в Празі, Юрій Федоров в коментарі виданню "Обозреватель".

Читайте також: Діалог США з Росією набирає воєнних обрисів, – експерт

На його думку, такими стримуючими факторами є економічні санкції, а також можливе рішення США про надання Україні летального оборонного озброєння. При цьому конфлікт на Донбасі далі триватиме.

"В Кремлі не бачать ніяких причин для того, щоб змінити політику по відношенню до України", - упевнений Федоров.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Росії Новини політики
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Гороскоп на 2018 рік Жовтого Собаки: чого очікувати всім знакам Зодіаку
сьогодні, 19:07 Гороскоп на 2018 рік Жовтого Собаки: чого очікувати всім знакам Зодіаку
10800
Новорічні вітання політиків
сьогодні, 18:01 Новорічні вітання політиків
Дід Панас 353
Підсумки року для України та світу
сьогодні, 16:01 Підсумки року для України та світу
Катерина Одарченко 2624
Рік саботажу боротьби з корупцією: чим найбільше пишалося керівництво України
сьогодні, 15:00 Рік саботажу боротьби з корупцією: чим найбільше пишалося керівництво України
Олександра Дрік 332
Що хорошого сталося з економікою України?
сьогодні, 11:57 Що хорошого сталося з економікою України?
Блог Медіа 1657
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня , 19:11
Декор на Хелловін-2017: як прикрасити свій будинок та відлякати злих духів
30 жовтня , 10:04
"Свати" не є загрозою для національної безпеки України, – радник глави МВС
 30 листопада , 14:14
Найсмішніші меми тижня: Новий рік без снігу та "привітання" політиків
 сьогодні , 20:00
Чим може здивувати Suzuki SX4?
 27 листопада , 08:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук