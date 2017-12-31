Широкомасштабного наступу Росії не буде, – військовий експерт назвав причини

Конфлікт на Донбасі триватиме. Однак є фактори, що втримають Росію від широкомасштабного наступу на Україну.

Про це заявив висловив російський військово-політичний експерт, що живе в Празі, Юрій Федоров в коментарі виданню "Обозреватель".

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На його думку, такими стримуючими факторами є економічні санкції, а також можливе рішення США про надання Україні летального оборонного озброєння. При цьому конфлікт на Донбасі далі триватиме.

"В Кремлі не бачать ніяких причин для того, щоб змінити політику по відношенню до України", - упевнений Федоров.