Генштаб спростував заяви про репресії військових за участь у протестах через Федорова

У мережі була інформація про те, що командири деяких підрозділів забороняють військовослужбовцям брати участь в публічних виступах. У Збройних Силах заявили, що такі дані не відповідають дійсності.

Про це Генштаб повідомив у власних соцмережах.

Що сказали в Генштабі?

Збройні Сили України заявили, що у своїй діяльності керуються нормативно правовими актами. Вони зазначили, що у питаннях взаємодії з медіа вони посилаються на основні керівні документи, такі як:

наказ Міністерства оборони України від 20.12.2023 №763 "Про додаткові заходи з виконання завдань державної інформаційної політики у сфері оборони в особливий період та в умовах надзвичайного або воєнного стану”;

наказ Головнокомандувача ЗСУ від 03.03.2022 року №73 "Про організацію взаємодії між Збройними Силами України, іншими складовими сил оборони та представниками медіа на час дії правового режиму воєнного стану”.

Заяви щодо існування якихось розпорядчих документів Головнокомандувача або Генерального штабу Збройних Сил України, які начебто забороняють військовослужбовцям публічні виступи, інтерв’ю та заяви, не відповідають дійсності,

– заявили в Генштабі.

Там додали, що за необхідності, щоб забезпечити виконання наказів, у війська направляють розпорядження чи доручення. Вони мають уточнювати окремі аспекти щодо комунікаційної діяльності.

У ЗСУ підкреслили, що одне з останніх розпоряджень стосувалося лише поширення інформації в медіа щодо змін у районах бойових дій.

У Генштабі додали, що йдеться передусім про інформаційну безпеку. Заборон військовослужбовцям на взаємодію з медіа, публічні виступи, інтерв’ю чи заяви у розпорядженні не було.

Що відомо про військових на протестах?

Українські військовослужбовці почали повідомляти про тиск, який на них здійснює командування Збройних Сил України. Це сталося після того, як вони висловили свою позицію проти відставки міністра оборони Михайла Федорова.

Начальниця медичної служби "Ульф" батальйону "Вовки Да Вінчі" Аліна Михайлова написала у соцмережах, що їй телефонували з командування Сил безпілотних систем, щоб з'ясувати, у якому підрозділі служить Дмитро Козятинський – колишній бойовий медик її медслужби. Як зазначила Михайлова, він звільнився з армії ще рік тому.