"Який сором": Трамп прокоментував участь американців у війні за Україну
- Трамп висловив жаль з приводу загибелі американців, які воюють на боці України, назвавши це "соромом".
- На фронті в Україні загинуло майже сто американських громадян.
Після перемовин із Володимиром Зеленським у Палм-Біч Трамп відповів на кілька питань журналістів. Він публічно звернувся до американців, які воюють на боці України.
Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар президента США.
Що сказав Трамп про американців, які воюють за Україну?
В неділю, 28 грудня, під час пресконференції Трамп відповів на питання журналістів щодо американських громадян, які загинули внаслідок бойових дій в Україні.
До слова, за час війни в Україні на фронті загинула майже сотня американських громадян.
Трамп коротко висловив своє ставлення до трагедії, наголосивши, що його відповідь є очевидною.
Ну, слухайте, повідомлення настільки очевидне. Який сором. Вони загинули в чужій країні. Деякі з них були відомими людьми. Але дуже сумно, що таке сталося,
– зазначив президент США.
Як минула зустріч Трампа та Зеленського 28 грудня?
Політолог, професор КАІ та президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко зауважив, що зустріч лідерів була позитивною. Українська сторона зуміла показати, що у США та України є спільне бачення мирної угоди, а перемовини таки мають перспективу.
Після останньої зустрічі лідерів, у питанні гарантій безпеки для України видно значний прогрес.
Водночас під час розмови 28 грудня сторони так і не вирішили ключових питань, зокрема щодо територій, припинення вогню та компромісів з боку Росії.