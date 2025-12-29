"Який сором": Трамп прокоментував участь американців у війні за Україну

Після перемовин із Володимиром Зеленським у Палм-Біч Трамп відповів на кілька питань журналістів. Він публічно звернувся до американців, які воюють на боці України.

Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар президента США.

Що сказав Трамп про американців, які воюють за Україну?

В неділю, 28 грудня, під час пресконференції Трамп відповів на питання журналістів щодо американських громадян, які загинули внаслідок бойових дій в Україні.

До слова, за час війни в Україні на фронті загинула майже сотня американських громадян.

Трамп коротко висловив своє ставлення до трагедії, наголосивши, що його відповідь є очевидною.

Ну, слухайте, повідомлення настільки очевидне. Який сором. Вони загинули в чужій країні. Деякі з них були відомими людьми. Але дуже сумно, що таке сталося,

– зазначив президент США.

Як минула зустріч Трампа та Зеленського 28 грудня?