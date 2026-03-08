ОАЕ вперше завдали удару по Ірану, – ЗМІ
- Об'єднані Арабські Емірати вперше завдали удару по іранському об'єкту у відповідь на ракетні та дронові атаки з боку Ірану.
- У разі подальшої ескалації ОАЕ можуть приєднатися до військових дій, хоча й у обмеженому форматі.
Об'єднані Арабські Емірати вперше атакували об’єкт на території Ірану у відповідь на тривалі обстріли. За даними ЗМІ, удар був радше сигналом, однак у разі ескалації ОАЕ можуть долучитися до війни.
Раніше президент ОАЕ оголосив, про те, що країна вступає у війну проти Ірану. Про це пише ізраїльський портал Ynet.
Що відомо про атаку ОАЕ на Іран?
Об’єднані Арабські Емірати завдали удару по іранському об'єкту після кількох днів ракетних і дронових атак з боку Ірану.
За даними журналістів, удар був спрямований по іранській установці з опріснення води. В ізраїльських джерелах вважають, що ця атака поки що є лише сигналом для іранського керівництва.
Водночас у разі подальшої ескалації з боку Ірану ОАЕ можуть приєднатися до військових дій, хоча й у обмеженому форматі.
Зверніть увагу! На початку конфлікту Іран запускає ракети та безпілотники по країнах Перської затоки, зокрема по Об'єднаних Арабських Еміратах. Спочатку іранська влада заявляла, що атакує лише американські військові бази, однак у постраждалих країнах повідомляли і про удари по цивільних об'єктах.
Нагадаємо, що Президент ОАЕ Мухаммад бін Заїд Аль Нагаян оголосив про вступ країни у війну проти Ірану.
Що в США говорять про війну в Ірані?
Президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв про те, що закінчив 8 великих воєн. Проте, знову розпочав одну масштабну на Близькому Сході. За словами американського лідера, операція в Ірані розрахована на 4 тижні.
Дональд Трамп анонсував нову хвилю атак на Іран, з метою повного знищення районів і груп, які раніше не були цільовими. Він також зазначив, що Іран попросив вибачення та здався своїм сусідам через невпинні напади з боку США та Ізраїлю, вперше за тисячі років програвши країнам Близького Сходу.
Президент США заявив, що немає підстав вважати, що Росія допомагає Ірану у війні на Близькому Сході. Трамп додав, що навіть якщо така допомога існує, вона не є ефективною, оскільки Іран не досягає помітних результатів на полі бою, а більшість цілей операції США вже досягнуто.