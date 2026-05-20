Росія знову погрожує Латвії та країнам НАТО: США різко відповіли

Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя на засіданні Ради безпеки ООН повторив фейки про нібито підготовку атак українських дронів із країн Балтії. У відповідь представниця Латвії Саніта Павлюта-Десландес назвала ці твердження абсолютною брехнею.

Про це ідеться в заяві Небензі під час засідання Ради безпеки ООН 19 травня.

Росія пригрозила країнам Балтії: що відомо?

Небензя повторив заяви Служби зовнішньої розвідки Росії, які раніше вже були офіційно спростовані Україною та Латвією. Ідеться про буцімто підготовку ударів українських безпілотників із території Латвії та інших країн Балтії.

Окрім того, російський дипломат пригрозив, що членство НАТО нібито не гарантує країнам Балтії захисту у разі збройної відповіді Росії.

Водночас представниця Латвії при ООН Саніта Павлюта-Десландес відповіла Росії на її зухвалі заяви. Вона зауважила, що Москва вкотре поширює брехню та дезінформацію.

Це чиста вигадка та чиста брехня, і я не зловживатиму часом членів Ради, щоб детально спростувати цю брехню. Ви отримаєте це письмово,

– наголосила дипломатка.

Також вона додала, що такі погрози з боку Росії свідчать лише про "відчай та слабкість" Кремля.

"Ми бачили подібну брехню, спрямовану проти інших членів цієї Ради на попередніх засіданнях. Тому для мене велика честь, що сьогодні моя країна отримала таку увагу", додала Павлюта-Десландес.

До представниці Латвії долучилась і заступниця постійного представника США при ООН Теммі Брюс. Вона також прокоментувала брехливі повідомлення та погрози Росії та наголосила, що США виконують усі свої зобов'язання перед союзниками по НАТО.