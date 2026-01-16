Важливий момент для України: експерти спрогнозували, чого чекати від переговорів у Давосі
- Українська делегація представить план відбудови та безпекові гарантії на Всесвітньому економічному форумі в Давосі з 19 по 23 січня, де очікується зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом.
- Експерти прогнозують, що підписання мирної угоди в Давосі малоймовірне, але ймовірно обговорення безпекових гарантій для України та післявоєнного відновлення.
Українська делегація візьме участь у засіданні Всесвітнього економічного форуму в Давосі, який відбудеться з 19 по 23 січня. На ньому Україна презентує план відбудови та безпекові гарантії.
За даними іноземних ЗМІ, на форумі відбудеться зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом. Спеціально для 24 Каналу експерти спрогнозували, чого чекати від переговорів у Давосі та чи вдасться досягти підписання мирної угоди.
Цікаво Велика битва, – експерт з безпеки дав прогноз, що буде з переговорами у 2026 році
Чи можуть остаточно підписати мирну угоду у Давосі?
На думку політолога, керівника Центру аналізу та стратегій Ігоря Чаленка, остаточного підписання мирної угоди щодо завершення війни Росії проти України у Давосі очікувати не варто. Натомість там можуть знову публічно заявити про гарантії безпеки для України – за прикладом раніше ухваленої паризької декларації.
Ключові й найбільш чутливі питання – територіальне та ситуація навколо Запорізької АЕС – залишаються фактично невирішеними. Саме вони складають умовні 10% мирного плану, без яких говорити про фінальну угоду неможливо,
– мовив Чаленко.
Політолог нагадав, що внаслідок багатосесійної роботи в Парижі, зокрема з урахуванням американської декларації, на початку січня спецпредставники США Стів Віткофф і Джарет Кушнер передали напрацьовані документи представнику Росії Кирилу Дмітрієву. Втім, Москва досі не надала офіційної відповіді – її очікують до кінця січня.
Актуально Віткофф і Кушнер хочуть зустрітися з Путіним у Москві: Bloomberg назвало мету та можливі терміни
"Думати про якийсь сформований хід у межах двосторонньої комунікації зі США теж не варто. Вашингтон змушений опиратися на позицію Москви – чи готовий Кремль погодитися з умовами для завершення війни", – наголосив Чаленко.
Водночас події останнього часу, за словами експерта, є чіткою демонстрацією відсутності згоди з боку Росії.
У Кремля немає сприйняття того, що війну потрібно завершувати на компромісних умовах,
– зазначив він.
Саме тому, вважає політолог, у Давосі найімовірніше зосередяться на темі післявоєнного відновлення України, яка наразі є найбільш опрацьованою на міжнародному рівні.
Водночас відкритим залишається питання гарантій безпеки. Чаленко звернув увагу: хоча раніше здавалося, що щодо них досягнуто порозуміння, нові сигнали від європейських лідерів викликають занепокоєння.
Що обговорюватимуть у Давосі: дивіться відео
Чого чекати від переговорів?
У Давосі очікують на приїзд Володимира Зеленського та ймовірну розмову з Дональдом Трампом на полях форуму. Хоча Володимир Путін участі не братиме, війна Росії проти України стане однією з ключових тем для світових еліт.
Політолог Олег Саакян застеріг від завищених очікувань. За його словами, Давос – це майданчик для публічної гри, де швидких рішень не ухвалюють, а Україні важливо грамотно подати себе.
Трамп перед переговорами часто знижує значення опонента, щоб посилити власну позицію. Тому Київ робить ставку на економічний пакет, намагаючись показати Україну не прохачем, а привабливим об’єктом для інвестицій. Від Трампа не варто чекати стабільних і довгострокових домовленостей,
– наголосив Саакян.
На безпековому напрямку європейці намагатимуться переконати США у необхідності гарантій для України. Однак, за словами політолога, "залізобетонних" зобов’язань від Вашингтона очікувати не слід – Трамп уникає конкретики й довгих обіцянок.
Саакян підкреслив, що Європа критично зацікавлена у спроможності України стримувати Росію, адже це безпосередньо впливає на безпеку континенту. Саме тому європейські лідери прагнуть утримати США в процесі та не допустити сценарію, за якого відповідальність за війну повністю перекладуть на ЄС.
Якою буде позиція Трампа: дивіться відео
Що ховають заяви Трампа про затягування мирної угоди?
Президент США Дональд Трамп заявив, що нібито саме Володимир Зеленський затягує укладання мирної угоди. Втім, така риторика з боку американського лідера не є чимось винятковим – раніше він уже робив заяви, які могли сприйматися як вигідні Кремлю. Однак ситуація значно складніша, ніж здається на перший погляд.
Політтехнолог Аббас Галлямов наголосив, що Володимиру Путіну не варто поспішати з оптимістичними висновками. За його словами, подібні заяви Трампа є частиною продуманої тактики у відносинах із російським диктатором.
Адміністрація Джо Байдена робила ставку на постійний тиск на Кремль, однак це не призвело до завершення війни. Саме тому Трамп обрав інший підхід – так звану модель "батога і пряника",
– нагадав політтехнолог.
За словами Галлямова, на початковому етапі Трамп демонстрував більш м'яку позицію щодо Путіна, сподіваючись стимулювати його до поступок. Однак з часом стало зрозуміло, що російський диктатор не готовий змінювати свою позицію. Відтак уже з серпня, окрім позитивних сигналів, почали з'являтися й жорсткіші кроки.
До теми! Президент Володимир Зеленський і прем'єр Польщі Дональд Туск відповіли на заяви Дональда Трампа, наголосивши, що небажання завершувати війну демонструє саме Росія. Зеленський підкреслив, що Україна не блокує мирний процес, а Туск заявив, що Кремль відкинув мирний план США.
Що означає остання заява Трампа про Зеленського: дивіться відео
Останні новини щодо мирної угоди
Володимир Зеленський доручив завершити підготовку документа про гарантії безпеки від США, назвавши його таким, що має історичне значення. Під час зустрічі також обговорювали економічні питання відбудови України та використання міжнародної допомоги.
Прем’єр Польщі Дональд Туск припустив, що США могли б розмістити війська в Україні в межах гарантій безпеки. Водночас ексрадник Каміли Гарріс Філіп Гордон заявив, що такі гарантії не виправдовують виведення українських сил з Донбасу.
Також Зеленський наголосив, що не заперечує проти діалогу Європи з Росією, якщо Кремль буде готовий до серйозних переговорів.