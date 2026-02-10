Президент Франції Еммануель Макрон заявив про відновлення контактів між Францією та Росією на технічному рівні та закликав інших європейських лідерів до відновлення діалогу з Москвою. За його словами, російсько-українська війна перейшла у нову фазу та наближується до завершення.

Макрон впевнений, що діалог з Кремлем надзвичайно важливий. Про це він повідомив в інтерв'ю газеті Süddeutsche Zeitung у вівторок, 10 лютого.

Що сказав Макрон про відновлення контактів з Росією?

Макрон підкреслив, що мирний процес потребує активної участі європейських країн і наголосив, що питання членства України в ЄС має вирішуватися самими європейськими державами, без тиску з боку США.

Президент Франції зазначив, що важливо відновлювати контакти з Росією без тиску на Україну. Він вже запропонував кільком європейським колегам направити своїх дипломатичних радників.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков підтвердив для росЗМІ те, що контакти між Москвою та Парижем відновленні. Він зазначив, що наразі вони залишаються на технічному рівні та не охоплюють прямого діалогу між лідерами.

Чи підтримують європейські лідери Україну у війні з Росією?