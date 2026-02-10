Поки на технічному рівні: Макрон заявив, що Франція та Росія відновили контакти
- Президент Франції Еммануель Макрон заявив про відновлення контактів між Францією та Росією на технічному рівні.
- Макрон підкреслив важливість діалогу з Москвою та закликав європейських лідерів до активної участі в мирному процесі.
Президент Франції Еммануель Макрон заявив про відновлення контактів між Францією та Росією на технічному рівні та закликав інших європейських лідерів до відновлення діалогу з Москвою. За його словами, російсько-українська війна перейшла у нову фазу та наближується до завершення.
Макрон впевнений, що діалог з Кремлем надзвичайно важливий. Про це він повідомив в інтерв'ю газеті Süddeutsche Zeitung у вівторок, 10 лютого.
Що сказав Макрон про відновлення контактів з Росією?
Макрон підкреслив, що мирний процес потребує активної участі європейських країн і наголосив, що питання членства України в ЄС має вирішуватися самими європейськими державами, без тиску з боку США.
Президент Франції зазначив, що важливо відновлювати контакти з Росією без тиску на Україну. Він вже запропонував кільком європейським колегам направити своїх дипломатичних радників.
Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков підтвердив для росЗМІ те, що контакти між Москвою та Парижем відновленні. Він зазначив, що наразі вони залишаються на технічному рівні та не охоплюють прямого діалогу між лідерами.
Чи підтримують європейські лідери Україну у війні з Росією?
Прем'єр Чехії Андрей Бабіш досить негативно налаштований щодо України. Він закликав до мирних перемовин і надання гарантій безпеки всім сторонам конфлікту, включаючи Росію. Бабіш говорив про гуманітарну допомогу, але не військову.
Польський прем'єр-міністр Дональд Туск всебічно сприяє підтримці України. Під час його нещодавнього візиту в Київ було узгоджено пакет допомоги для України на суму 100 мільйонів злотих, а також підготовку до наступного пакета вартістю 200 мільйонів.
Кір Стармер, очільник британського уряду, неодноразово заявляв про підтримку України. У Великій Британії існує ряд програм, які сприяють як фінансовій, так і військовій та гуманітарній допомозі. Зокрема, Велика Британія виділила 20 мільйонів фунтів стерлінгів на підтримку енергетики України, пошкодженої російськими обстрілами.