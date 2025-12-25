"Гадюче лігво": чому син Байдена жорстоко виловився про Україну

Син колишнього президента США Джо Байдена обурений корупцією в Україні й різко висловився з приводу цього. Колись американці, які намагалися скинути з посади чинного президента Дональда Трампа, намагалися розповісти світу про його тиск на Президента України Володимира Зеленського із вимогою продовжити розслідування щодо діяльності компанії Burismа, де працював Гантер Байден.

Про це пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю сина Байдена для подкасту Шона Раяна, передає New York Post.

Чому син Байдена жорстко висловився про Україну в інтерв'ю?

Гантер Байден розкритикував Україну та політику свого батька. Попередньо він ще й назвав "огидними лицемірами" посадовців у адміністрації Барака Обами, через яких він втратив роботу.

Коли Джозеф Байден став віцепрезидентом в Обами, то через конфлікт інтересів Гантера змусили піти з посади політичного лобіста. Під час своєї роботи він допомагав американським університетам взаємодіяти з американським урядом. Тоді Гантер Байден залишився без грошей і мав заново шукати роботу.

"І тому я фактично почав з нуля. Мені довелося відбудовуватися, і в мене не було жодних заощаджень – у мене було три дівчинки, всі вони на той час навчалися в приватній школі, і, знаєте, у мене немає грошей", – сказав Гантер Байден.

Так у 2014 році він увійшов до ради директорів української газової компанії Burisma Holdings, хоча й не мав досвіду такої роботи. Зараз він поділився, що зробив помилку, коли йшов туди на роботу. Каже – в Україні весь час вирує жахлива корупція.

Я був дуже-дуже наївним щодо того, яким гадючим лігвом є Україна. Яка абсолютна, скажімо так, корупція, яка досі вражає. Це була абсолютно помилка,

– сказав Байден-молодший.

Гантер також зазначив, що його робота в Burisma стала помилкою через "політичне становище".

Крім того, Гантер Байден критикував політику батька на посаді президента. Найгіршою частиною роботи Джо Байдена, він називає питання міграції та виведення військ з Афганістану.

Чому виник скандал між Гантером Байденом та компанією Burisma?