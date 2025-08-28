Президент США Дональд Трамп, ймовірно, змінив свою позицію щодо війни в Україні. У рамках гарантій безпеки Сполучені Штати можуть надати західним силам оборони розвідувальні ресурси, структури управління і критично важливі системи.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

Яка позиція Трампа щодо гарантій безпеки?

За словами співрозмовників FT, Дональд Трамп усвідомив, що його головна мета – встановлення миру, а також прагнення до Нобелівської премії миру – потребують активнішого внеску США у гарантування безпеки.

Останніми днями представники Міністерства національної безпеки і оборони США повідомили європейським колегам, що Америка готова надати західним військам, які беруть участь у гарантіях безпеки, засоби розвідки, спостереження та рекогносцировки, системи управління, а також критично важливі технології для забезпечення повітряної безпеки України.

Зазначається також, що приблизний план гарантій безпеки може бути представлений "найближчим часом".

Водночас, за словами чиновників, залишається чимало невизначеностей. Зокрема, ще не вирішено, які саме європейські країни та в якій кількості готові відправити свої війська в зону потенційного ризику. Також незрозуміло, чи погодиться на це російський диктатор Володимир Путін, який раніше заявляв, що Кремль не допустить появи західних військ в Україні.

Мирної угоди все ще не досягнуто, і рішення про реалізацію гарантій безпеки ще далеко. Однак європейські чиновники з обережним оптимізмом вважають, що ключову перешкоду – небажання Трампа надати допомогу – подолано,

Гарантії безпеки для України: останні новини