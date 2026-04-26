Голова МЗС Ірану їде до Росії на зустріч з Путіним

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі готується до візиту в Росію після переговорів у Пакистані. У Москві він має зустрітися з Володимиром Путіним.

Вони мають обговорити перебіг міжнародних переговорів і питання припинення вогню. Про це повідомляє CNN.

Що відомо про зустріч Арагчі та Путіна?

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі найближчим часом вирушить до Москви після короткого візиту до Пакистан. За інформацією джерел, поїздка до Росії запланована на понеділок.

У російській столиці дипломат має провести переговори з Володимиром Путіним, а також іншими представниками влади. Основною темою стане координація позицій щодо міжнародних переговорів, ситуації з припиненням вогню та пов’язаних подій.

Перед візитом до Росії Арагчі проводить консультації з представниками Пакистану. Ці переговори є частиною ширшої дипломатичної активності Ірану в регіоні. Очікується, що результати зустрічей у Пакистані також вплинуть на порядок денний перемовин у Москві, зокрема щодо безпекових викликів і можливих дипломатичних рішень.

Візит Арагчі до Москви відбувається на тлі складної міжнародної ситуації та тривалих переговорів щодо безпеки. Іран і Росія залишаються партнерами у низці геополітичних питань, тому консультації на високому рівні можуть вплинути на подальший розвиток подій.

Хто такий Арагчі?

Аббас Арагчі – один із найдосвідченіших іранських дипломатів із майже 30-річним стажем. Він брав участь у ключових міжнародних переговорах, зокрема щодо ядерної угоди 2015 року між Іраном, країнами Заходу, Росією та Китаєм.

Арагчі отримав освіту у Великій Британії та протягом багатьох років входив до складу іранських делегацій на переговорах з ядерних питань. У 2024 році його призначили міністром закордонних справ, поставивши перед ним завдання домогтися послаблення санкцій.

Попри значний досвід, його діяльність інколи викликає критику всередині країни, зокрема через заяви щодо чутливих міжнародних тем.

Що відомо про відносини Ірану та Росії?