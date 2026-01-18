"Це очевидна нісенітниця": політики дедалі більше здивовані заявами Трампа щодо Гренландії

Президент США Дональд Трамп заявив, що контроль над Гренландією є необхідним, аби не допустити посилення позицій Росії та Китаю в Арктиці. Однак дедалі більше європейських союзників і законодавців у Вашингтоні побоюються, що такий план підриває єдність НАТО та грає на руку Путіну.

Politico.

Як політики оцінюють заяви Трампа?

Політики переконані, що одержимість Трампа ідеєю придбання Гренландії – разом із хиткими та суперечливими аргументами на її користь – відвернула увагу від України й навіть призвела до перенаправлення ресурсів на Гренландію.

Я вважаю надзвичайно тривожним те, що в НАТО та ЄС деякі починають приймати наратив про російські та китайські загрози Гренландії,

– сказав європейський урядовець.

За його словами, повага до територіальної цілісності не може забезпечуватися шляхом захоплення чужих земель, і про це слід говорити відкрито.

Дональд Трамп і представники його адміністрації неодноразово заявляли, що Сполученим Штатам потрібна Гренландія для системи протиракетної оборони "Золотий купол", економічної безпеки та доступу до корисних копалин. Однак у всіх цих питаннях Данія сигналізувала про готовність до тіснішої співпраці.

Аргументи президента щодо Гренландії – це очевидна нісенітниця від початку до кінця,

– заявив Джеремі Шапіро, колишній посадовець Держдепартаменту США.

Європейські чиновники також зауважують: якщо Трампа справді так непокоїть російська агресія, у нього є безліч способів реагувати – насамперед в Україні, де союзники неодноразово закликали його зайняти жорсткішу позицію.

