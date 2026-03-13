Іран вдарив по Міжнародному фінансовому центру в Дубаї

Іран продовжує атакувати країни Перської затоки. Вранці 13 березня з'явилася інформація про удар по Міжнародному фінансовому центру в Дубаї.

У центрі Дубаї пролунали вибухи. Над фінансовим районом міста здіймається сильний дим. Про це повідомляє The Informant.

Що відомо про удар по центру Дубаї?

За інформацією медіаслужби Дубаї, влада підтверджує, що уламки збитого дрона спричинили незначні пошкодження фасаду будівлі в центрі Дубая. Постраждалих немає.

Незалежний журналіст Сайкіран Каннан пише, що інцидент стався біля Liberty House – фінансовому центрі, де розташовані офіси американських банків.

Атака на Міжнародний фінансовий центр: дивіться відео

Пошкоджена будівля у Дубаї / Фото з соцмережі

Нагадаємо, що Дубай періодично перебуває під атаками від початку американської військової операції проти Ірану. У столиці Об'єднаних Арабських Еміратів під ударом неодноразово був аеропорт.

ОАЕ засудили "жорстку та неспровоковану агресію Ірану". За даними МЗС, країна перебуває "у стані оборони" після понад 1400 атак ракетами та дронами. Удари Ірану вважають порушенням міжнародного права та посяганням на суверенітет. ОАЕ підкреслюють, що не прагнуть ескалації, але залишають за собою право захищати державу та громадян.

