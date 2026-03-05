Куба теж впаде, – Трамп озвучив нові плани США

Трамп заявив, що людям подобається те, що відбувається, говорячи про останні події на Близькому Сході. Після цього він зазначив, що уряд Ірану не буде останнім, хто здасться.

Схоже, наступною буде Куба. Про це йдеться в інтерв'ю Трампа для Politico.

Що сказав Трамп про Кубу?

Трамп зазначив, що "Куба теж впаде".

Він підтвердив, що Штати підтримують зв'язок з комуністичним керівництвом Куби, бо там посилюється нестабільність після захоплення венесуельського лідера Ніколаса Мадуро.

"Їм потрібна допомога. Ми розмовляємо з Кубою", – сказав Трамп.

Він припустив, що погіршення ситуації на острові частково є результатом тиску США, зокрема припинення поставок венесуельської нафти, яка колись підтримувала Кубу.

Ну, це завдяки моєму втручанню, втручанню, яке відбувається. Очевидно, що інакше у них не було б цієї проблеми. Ми перекрили всю нафту, всі гроші… все, що надходить з Венесуели, яка була єдиним джерелом,

– зазначив американський президент.

Зверніть увагу, засновник аналітичної спільноти Resurgam Дмитро Корнієнко під час розмови з 24 Каналом теж зазначив, що наступною після Ірану може стати Куба. Це чутливий регіон, ситуація там має "дозріти". Після втрати партнерства з Венесуелою Куба стала ізольованим регіоном.

