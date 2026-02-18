Росія заявила, що переговори були "дуже напруженими", – ЗМІ

Перший раунд переговорів між делегаціями у Женеві відбувся у вівторок, 17 лютого. Російська сторона заявила, що діалог проходить у "дуже напруженій" атмосфері.

Попри складність перемовин, сторони продовжують обговорення ключових питань. Про це агентству AFP повідомило джерело, наближене до російської делегації.

Дивіться також Віткофф підбив підсумки першого дня у Женеві: про що домовилися Україна та Росія

Що розповіли представники російської делегації?

У Москві схарактеризувати переговори як складні та емоційно напружені. За словами російських представників, сторони мають суттєві розбіжності у підходах, що ускладнює досягнення компромісів.

Росія не розкриває деталей обговорень, однак наголошує, що діалог триває, а консультації можуть продовжитися.

Зустріч у Женеві присвячена ключовим питанням безпеки та подальшого розвитку ситуації довкола війни Росії проти України. За даними ЗМІ, сторони обговорюють політичні та безпекові аспекти, а також можливі формати подальших контактів.

Водночас офіційні представники інших учасників переговорів поки не робили детальних заяв щодо атмосфери зустрічі.

Експерти зазначають, що напружений характер переговорів свідчить про складність пошуку спільних рішень. Водночас сам факт продовження діалогу вважають важливим для подальших дипломатичних процесів.

Очікується, що після завершення консультацій сторони можуть зробити додаткові заяви щодо результатів перемовин.

Переговори у Женеві: все що відомо