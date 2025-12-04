ЗМІ дізналися, коли і де відбудеться наступна зустріч Віткоффа й Кушнера з Умєровим
- За даними джерела Associated Press, зустріч Умєрова з Віткоффом і Кушнером запланована на 4 грудня в Маямі.
- Раніше Зеленський підтвердив підготовку до зустрічей у США, а Сибіга розповів про запрошення для української делегації.
У вівторок, 2 грудня, спецпредставник США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер провели 5-годинні переговори з росіянами в Москві. Тепер американці планують зустрітися з українською стороною.
Зокрема, її представлятиме секретар РНБО Рустем Умєров. Associated Press розкрило час і місце розмови, передає 24 Канал.
Коли Умєров зустрінеться з американцями?
Журналісти дізналися про наступний етап переговорів від високопосадовця адміністрації Трампа, що говорив на умовах анонімності. Зустріч Умєрова, Віткоффа та Кушнера нібито відбудеться в четвер, 4 грудня, в Маямі.
Нагадаємо, напередодні очільник МЗС Андрій Сибіга повідомив, що українська делегація отримала запрошення відвідати США.
Зі свого боку Володимир Зеленський підтвердив підготовку зустрічей за кордоном. "Рустем Умєров, Андрій Гнатов і всі, хто потрібен для перемовин, продовжать розмову з представниками президента Трампа", – наголосив він.
Як закінчилися переговори з росіянами?
Увечері середи, 3 грудня, Трамп розповів, що Віткофф і Кушнер переконані в бажанні Володимира Путіна закінчити війну. Російський диктатор нібито хотів би "повернутися до нормального життя" й торгувати зі США.
До слова, розмова в Москві тривала понад 4 години. Представники країни-агресорки її описали як "корисну та конструктивну", але подробиць не розголошували. Натомість Україна зі своїми європейськими союзниками звинуватили очільника Кремля в удаваному інтересі до мирних зусиль.
Ексклюзивно для 24 Каналу політолог Олег Саакян розповів, що присутність Кушнера стала для росіян скоріше "неприємним фактом", аніж несподіванкою. Зокрема, раніше за закритими дверима зять Трампа поводився дещо стриманіше за Віткоффа.