У США вважають, що мирні переговори прогресують, – The Telegraph

Дональд Трамп відправив своїх представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Європи на тлі прискорення мирних переговорів щодо України. Білий дім вважає, що переговори рухаються в правильному напрямку.

Представник Трампа раніше заявив, що глава адміністрації надішле свого представника лише у разі достатнього прогресу у перемовинах. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

Чи вважають у США, що переговори рухаються у правильному напрямку?

Основною темою переговорів є переглянутий мирний план, запропонований Україною. Він передбачає створення демілітаризованої зони у Донецьку та Луганську за умови взаємного виведення військ Росією.

Крім того, план містить положення про можливе прискорене приєднання України до ЄС до 2027 року. Ця перспектива членства Києва фігурує у всіх версіях підтримуваних США пропозицій з моменту оприлюднення 28-пунктового плану наприкінці минулого місяця. У останній версії зазначено, що Україна може стати членом ЄС до 1 січня 2027 року, приблизно через рік після припинення вогню.

Що відомо про тему переговорів у Берліні?