У США вважають, що мирні переговори прогресують, – The Telegraph
- Дональд Трамп направив Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Європи на тлі прискорення мирних переговорів щодо України.
- Основною темою переговорів є мирний план України, що включає демілітаризовану зону на Донбасі та можливо прискорене приєднання України до ЄС до 2027 року.
Дональд Трамп відправив своїх представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Європи на тлі прискорення мирних переговорів щодо України. Білий дім вважає, що переговори рухаються в правильному напрямку.
Представник Трампа раніше заявив, що глава адміністрації надішле свого представника лише у разі достатнього прогресу у перемовинах. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.
Чи вважають у США, що переговори рухаються у правильному напрямку?
Основною темою переговорів є переглянутий мирний план, запропонований Україною. Він передбачає створення демілітаризованої зони у Донецьку та Луганську за умови взаємного виведення військ Росією.
Крім того, план містить положення про можливе прискорене приєднання України до ЄС до 2027 року. Ця перспектива членства Києва фігурує у всіх версіях підтримуваних США пропозицій з моменту оприлюднення 28-пунктового плану наприкінці минулого місяця. У останній версії зазначено, що Україна може стати членом ЄС до 1 січня 2027 року, приблизно через рік після припинення вогню.
Що відомо про тему переговорів у Берліні?
Президент Зеленський прибув до Німеччини 14 грудня для участі в серії зустрічей з українськими, американськими та європейськими посадовцями.
Він підкреслив, що матиме окрему зустріч з Мерцом і з деякими лідерами Європи.
У Берліні з українським президентом Володимиром Зеленським та іншими європейськими лідерами зустрінеться спецпредставник США Стів Віткофф.
На переговорах обговорюються рамковий мирний план з 20 пунктів, економічне відновлення України та гарантії безпеки. До переговорів приєдналися Джаред Кушнер, а з українського боку міністр економіки Олексій Соболев, прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, представники розвідок та начальник Генерального штабу Андрій Гнатов.