Дональд Трамп висловив вдячність Володимиру Путіну за підтримку його кандидатури на Нобелівську премію миру. Перед тим російський диктатор розкритикував нобелівський комітет.

Однак цю ситуацію не варто розглядати однозначно. Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко, зауваживши, що є 2 треки, які ми можемо проаналізувати.

Які хитрі маневри використав Трамп щодо Росії?

Найперше ми бачимо поляризацію думок Трампа, де він намагається дати позитивні сигнали в бік Кремля. Але це лише тактична мета, щоб затягнути Путіна до перемовного процесу. Адже ця тема не зникла з порядку денного.

Саме росіяни зараз почали змінювати свою позицію. Спершу заступник міністра закордонних справ Росії заявив, що "імпульс після Аляски вичерпується", але згодом вийшов помічник Путіна і почав заперечувати такі слова, сказав, що все неправильно зрозуміли,

– підкреслив Ігор Чаленко.

Інший хід США – виступ Меланії Трамп, яка не просто так вийшла з промовою про викрадених українських дітей. Це теж ще один сигнал про те, що Америка намагається різними способами натиснути на Росію.

При цьому тема ракет Tomahawk не йде на задній план. Володимир Путін, коментуючи відповідь на ймовірне надання такої зброї Україні, сказав, що Росія укріплюватиме власну систему ППО.

Вони вже не погрожують, а говорять про захист, приймають це як дійсність. Це однозначний сигнал Трампу, що ракети можна передавати.

Що ще сказав Трамп про Росію та війну?