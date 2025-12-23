Дуже пильно стежить за руками Путіна: що може змусити Китай зупинити війну

Російський диктатор підбив підсумки 2025 року, провівши свою "пряму лінію". Під час неї Путін вкотре зробив низку заяв щодо війни в Україні. Поки США намагаються продовжувати переговорний трек, Кремль своїми висловлюваннями показує, що готовий воювати далі. На все це уважно споглядає Пекін.

Про це в етері 24 Каналу зазначив голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак, додавши, що робити прогнози на тему війни вкрай складно, адже певна карта може зіграти, а може й ні. Подальший перебіг подій залежить від мільйона інших складників.

В яку мить Сі може сказати Путіну зупинитися?

Зараз, зі слів Шлінчака, є надія, що Китай проявиться. Він звернув увагу на те, що тривають консультації української сторони з китайською. Минулого тижня представник України, заступник міністра закордонних справ Кислиця, відвідав своїх китайських колег, провів низку зустрічей.

Це дає надії на те, що Китай сформує свою думку і вона, як підкреслив Шлінчак, буде точно не гіршою, ніж те, що було записано у 28 пунктах так званого "мирного плану" США, які Росія спустила для Віткоффа і Трампа.

Китай пильно стежить за руками Путіна. Я очікую, коли він проявиться у мирному треку, тому що без нього навряд чи ми зможемо вийти на реальні мирні переговори,

– озвучив голова правління Інституту світової політики.

До того часу, поки Китай не побачить, що Росія дійсно перебуває в ситуації, близької до колапсу, він використовуватиме ситуацію з війною. Як тільки йому стане видно, що Росія може економічно впасти, то він діятиме, адже її крах Китаю не потрібен. Тому що це буде програш Заходу.

"Таким чином в першу чергу посилюються Сполучені Штати. Крім того, Росія тоді не зможе купувати китайські товари, бо в неї елементарно не буде грошей, а Захід політично посилиться у протистоянні з нею. Тому ця точка біфуркації рано чи пізно може змусити Китай зупинити Росію і розкласти для Путіна пасьянс таким чином, що вже досить і треба ставити крапку", – озвучив Шлінчак.

Далі Китай може спробувати зіграти Росією, як однією зі своїх карт, перед США. Голова правління Інституту світової політики підсумував, що навесні запланована друга двостороння зустріч Сі Цзіньпіна і Трампа. Ось чому, з його слів, багато аналітиків підводять все до кінця березня.

